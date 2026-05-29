Došla u turističku posjetu u Rim, pa doživjela horor: Oteli je i danima grupno silovali

29.05.2026 08:21

Slučaj 32-godišnje turistkinje iz Kolumbije, koja je kidnapovana i više puta silovana tokom tri dana u predgrađu Rima, izaziva šok u Italiji.

Prema italijanskim vlastima, žena je stigla u italijansku prestonicu početkom maja i 19. u mjesecu bila je u blizini željezničke stanice Termini, gdje je upoznala muškarca koji ju je navodno namamio pod izgovorom kupovine droge.

Ubrzo nakon toga, kako je izvjestio Dejli Mejl, 32-godišnjakinja je navodno kidnapovana i odvedena u napuštenu zgradu u oblasti Tor Červara, na istočnoj periferiji grada.

Tamo je, prema njenim navodima i nalazima istrage, držana protiv svoje volje oko 72 sata. Tokom ovog vremena, više puta ju je seksualno zlostavljala grupa muškaraca, dok je navodno bila drogirana i prijećeno joj je smrću.

Počinioci su joj navodno oduzeli i mobilni telefon i novčanik.

Žena je na kraju uspjela da pobjegne i u lošem stanju ju je primjetio vozač koji je prolazio pored nje, odvezavši je u bolnicu Kasilino. Ljekari su utvrdili povrede koje ukazuju na seksualno zlostavljanje i odmah su obavijestili policiju.

Istraga italijanske policije dovela je u roku od nekoliko dana do identifikacije i hapšenja pet osumnjičenih, koji su optuženi za grupno silovanje sa otežavajućim okolnostima. Istovremeno, vlasti nastavljaju istragu kako bi identifikovale druge osobe koje bi mogle biti umiješane u slučaj.

Tokom policijske operacije u zgradi u kojoj je žena navodno bila držana, vlasti su identifikovale ukupno 22 osobe koje su ilegalno boravile u zemlji. Za 11 njih, uključujući i petoricu muškaraca koje je žrtva identifikovala kao počinioce užasa koji je doživjela, pokrenuti su administrativni postupci deportacije.

Slučaj je izazvao burne reakcije u Italiji, dok vlasti nastavljaju da istražuju slučaj.

