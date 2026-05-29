Tokom kopanja njive pronašao ljudski skelet: Horor u Surčinu

U surčinskom naselju juče oko 12 časova došlo je do jezivog otkrića kada je u jednoj njivi pronađen ljudski skelet.

Prema najnovijim informacijama, ostaci tijela nisu uočeni na površini, već su otkopani tokom radova na putu.

Srbija "Klinci-ubice" u srpskim klanovima: Spremni da počine masakr i za 1.000 evra

Kako saznaje ''Telegraf.rs'', lokalni mještanin G. M. otišao je u Ulicu Sremskih partizana (bb) kako bi obišao svoje imanje. Na dijelu gdje su se izvodili radovi i gdje se kopao put kroz njivu, bager ili radne mašine su iz zemlje izvukle stravičan prizor - dijelove ljudskog kostura.

Preplašeni mještanin je odmah reagovao i o ovom jezivom pronalasku obavijestio policiju, koja je ubrzo stigla na lice mjesta sa patrolama i forenzičarima.

Kosti poslate na Institut za sudsku medicinu

Policijski službenici su odmah ogradili prostor i obavili detaljan uviđaj na mjestu pronalaska kako bi se utvrdilo da li u blizini ima još ostataka ili ličnih predmeta koji bi pomogli u identifikaciji.

BiH Zemljotres pogodio BiH

Sve zatečene kosti biće hitno poslate na sudsko-medicinsku obdukciju.

Ljekari sudske medicine pokušaće da putem DNK analize i pregleda kostiju utvrde:

Identitet stradale osobe (provjerom baze nestalih lica),

Pol i starost u trenutku smrti,

Tačan uzrok smrti (odnosno da li ima tragova nasilja),

Vrijeme koje je skelet proveo zakopan pod zemljom.

Svijet Državljanin BiH osuđen u Gracu: Na parkingu napravio štetu od 20.000 evra

Istraga je u punom jeku, a policija obezbjeđuje lokaciju u Surčinu dok se ne završe sve neophodne radnje na terenu. O slučaju je obaviješteno Više javno tužilaštvo u Beogradu.