Tokom kopanja njive pronašao ljudski skelet: Horor u Surčinu

Autor:ATV
Komentari:0
U surčinskom naselju juče oko 12 časova došlo je do jezivog otkrića kada je u jednoj njivi pronađen ljudski skelet.
Prema najnovijim informacijama, ostaci tijela nisu uočeni na površini, već su otkopani tokom radova na putu.
Srbija
"Klinci-ubice" u srpskim klanovima: Spremni da počine masakr i za 1.000 evra
Kako saznaje ''Telegraf.rs'', lokalni mještanin G. M. otišao je u Ulicu Sremskih partizana (bb) kako bi obišao svoje imanje. Na dijelu gdje su se izvodili radovi i gdje se kopao put kroz njivu, bager ili radne mašine su iz zemlje izvukle stravičan prizor - dijelove ljudskog kostura.
Preplašeni mještanin je odmah reagovao i o ovom jezivom pronalasku obavijestio policiju, koja je ubrzo stigla na lice mjesta sa patrolama i forenzičarima.
Policijski službenici su odmah ogradili prostor i obavili detaljan uviđaj na mjestu pronalaska kako bi se utvrdilo da li u blizini ima još ostataka ili ličnih predmeta koji bi pomogli u identifikaciji.
BiH
Zemljotres pogodio BiH
Sve zatečene kosti biće hitno poslate na sudsko-medicinsku obdukciju.
Ljekari sudske medicine pokušaće da putem DNK analize i pregleda kostiju utvrde:
Svijet
Državljanin BiH osuđen u Gracu: Na parkingu napravio štetu od 20.000 evra
Istraga je u punom jeku, a policija obezbjeđuje lokaciju u Surčinu dok se ne završe sve neophodne radnje na terenu. O slučaju je obaviješteno Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h1
Svijet
2 h0
Svijet
2 h1
Društvo
2 h0
Hronika
15 h0
Hronika
18 h0
Hronika
19 h0
Hronika
19 h0
Najnovije
09
49
09
48
09
44
09
38
09
37
Trenutno na programu