Logo
Large banner

Tokom kopanja njive pronašao ljudski skelet: Horor u Surčinu

Autor:

ATV
29.05.2026 07:54

Komentari:

0
Трактор ради на њиви.
Foto: Pexels/Andres Alaniz

U surčinskom naselju juče oko 12 časova došlo je do jezivog otkrića kada je u jednoj njivi pronađen ljudski skelet.

Prema najnovijim informacijama, ostaci tijela nisu uočeni na površini, već su otkopani tokom radova na putu.

Пиштољ

Srbija

"Klinci-ubice" u srpskim klanovima: Spremni da počine masakr i za 1.000 evra

Kako saznaje ''Telegraf.rs'', lokalni mještanin G. M. otišao je u Ulicu Sremskih partizana (bb) kako bi obišao svoje imanje. Na dijelu gdje su se izvodili radovi i gdje se kopao put kroz njivu, bager ili radne mašine su iz zemlje izvukle stravičan prizor - dijelove ljudskog kostura.

Preplašeni mještanin je odmah reagovao i o ovom jezivom pronalasku obavijestio policiju, koja je ubrzo stigla na lice mjesta sa patrolama i forenzičarima.

Kosti poslate na Institut za sudsku medicinu

Policijski službenici su odmah ogradili prostor i obavili detaljan uviđaj na mjestu pronalaska kako bi se utvrdilo da li u blizini ima još ostataka ili ličnih predmeta koji bi pomogli u identifikaciji.

Земљотрес

BiH

Zemljotres pogodio BiH

Sve zatečene kosti biće hitno poslate na sudsko-medicinsku obdukciju.

Ljekari sudske medicine pokušaće da putem DNK analize i pregleda kostiju utvrde:

  • Identitet stradale osobe (provjerom baze nestalih lica),
  • Pol i starost u trenutku smrti,
  • Tačan uzrok smrti (odnosno da li ima tragova nasilja),
  • Vrijeme koje je skelet proveo zakopan pod zemljom.
TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Svijet

Državljanin BiH osuđen u Gracu: Na parkingu napravio štetu od 20.000 evra

Istraga je u punom jeku, a policija obezbjeđuje lokaciju u Surčinu dok se ne završe sve neophodne radnje na terenu. O slučaju je obaviješteno Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Skelet

Beograd

Surčin

pronađen ljudski skelet

dnk

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тренутак експлозије ракете Џефа Безоса на Флориди.

Svijet

Eksplodirala raketa Džefa Bezosa: Drama na Floridi, tresle se kuće

2 h

1
Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.

Svijet

Vens: SAD i Iran blizu sporazuma

2 h

0
Дрон погодио зграду у Румунији.

Svijet

Dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji: Ima povrijeđenih, evakuisano 70 stanara

2 h

1
Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Sveti Novomučenik Vukašin: Simbol stradanja koji je svojim mirom porazio zlo

2 h

0

Više iz rubrike

Северинин спот манекен избо полицајца

Hronika

Maneken iz spotova Severine i Sandre Afrike izbo policajca: Osuđen na 22 godine zatvora

15 h

0
Бањалучанин ослобођен оптужби за насиље над дјецом и супругом

Hronika

Banjalučanin oslobođen optužbi za nasilje nad djecom i suprugom

18 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Radnik poginuo na radnom mjestu dok je čistio mašinu

19 h

0
Миленко Томић

Hronika

Odbjeglom Milenku Tomiću ukinuta presuda za obljubu djevojčice

19 h

0

  • Najnovije

09

49

Sutra su Duhovske zadušnice: Sveštenici objasnili šta je suština toga dana

09

48

Kraj ere "tenkovanja": NBA uvodi revolucionarna pravila za draft-lutriju

09

44

Našao smotak novčanica od 100 KM pa sve oduševio potezom

09

38

Rumunska vojska pratila dron koji je udario u zgradu: Zašto ga nije oborila?

09

37

Potpisani memorandumi sa predstavnicima američkih kompanija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner