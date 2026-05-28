Maneken iz spotova Severine i Sandre Afrike izbo policajca: Osuđen na 22 godine zatvora

Bivši maneken Marino Milićević (33) poznat po ulozi u Severininom spotu osuđen je na 22 godine zatvora zbog pokušaja teškog ubistva policajca Slavka Matasa.

Prema presudi, Milićević je u julu prošle godine u Policijskoj upravi u Splitu policajca nožem izbo 13 puta u predjelu glave, vrata, tijela i ruku.

Nakon napada Marino Milićević je uzeo krvavu košulju i pokušao da pobjegne, ali su ga zaustavila četvorica policajaca interventne jedinice, jedva ga savladavši.

Utvrđeno je da je bio pod uticajem droga, a prema sopstvenom priznanju, godinama je konzumirao alkohol i narkotike. Sud mu je izrekao i mjeru liječenja zavisnosti od alkohola i droge, kao i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, prenosi Avaz.

Tokom suđenja Milićević je priznao djelo, koje je su snimile i kamere. Obrazlažući presudu sudija Tea Budimlić kao olakšavajuću okolnost navela je smanjenu uračunljivost i činjenicu da je policajac preživio napad.

Međutim, Milićevićevo kajanje nije ocijenila kao iskreno, a posebno je istakla činjenicu da je iskoristio čovjeka koji mu je izašao u susret i odveo ga u toalet.

"Pitali ste ga za cigaretu, a zatim ga podmuklo napali nožem. Niste prestali ni nakon što ste ga onesposobili, već ste se vratili i nastavili još brutalniji napad. Postupali ste s direktnom namjerom, a ta podmuklost i bezosjećajnost najviše su uticale na visinu kazne. Ovo je jedina primjerena kazna. Mora biti poslata jasna poruka da nema tolerancije na napad na službeno lice", kazala je Budimlićeva.

Osim u Severininom spotu za pjesmu "Otrov", pojavio se i u spotu Sandre Afrike.

