Radnik poginuo na radnom mjestu dok je čistio mašinu

Prijepoljac M. N. (54), radnik preduzeća za preradu drveta u Kolovratu, poginuo je na radnom mjestu dok je čistio mašinu.

Kako je saopštilo Osnovno javno tužilaštvo u Prijepolju, do tragedije je došlo u srijedu, 27. maja, oko 14.50 sati, u pogonu za preradu drveta preduzeća u Kolovratu.

- Radnik M.N. je stradao na radnom mjestu dok se nalazio ispod mašine za preradu drveta, koju je u tom momentu čistio, dok je drugi radnik, koji nije znao da se M.N. nalazi na tom mjestu, pokrenuo mašinu iz kontrolne sobe - saopšteno je.

Na mjesto tragedije je odmah došla ekipa Hitne pomoći, ali su mogli samo da konstatuju smrt M. N.

Osnovno javno tužilaštvo je izdalo naredbu o sprovođenju obdukcije, a istraga o svim detaljima ovog slučaja je u toku.

