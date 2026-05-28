Logo
Large banner

Radnik poginuo na radnom mjestu dok je čistio mašinu

Autor:

ATV
28.05.2026 14:36

Komentari:

0
Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Prijepoljac M. N. (54), radnik preduzeća za preradu drveta u Kolovratu, poginuo je na radnom mjestu dok je čistio mašinu.

Kako je saopštilo Osnovno javno tužilaštvo u Prijepolju, do tragedije je došlo u srijedu, 27. maja, oko 14.50 sati, u pogonu za preradu drveta preduzeća u Kolovratu.

Миленко Томић

Hronika

Ukinuta presuda odbjeglom Milenku Tomiću osuđivanom za obljubu djevojčice

- Radnik M.N. je stradao na radnom mjestu dok se nalazio ispod mašine za preradu drveta, koju je u tom momentu čistio, dok je drugi radnik, koji nije znao da se M.N. nalazi na tom mjestu, pokrenuo mašinu iz kontrolne sobe - saopšteno je.

Na mjesto tragedije je odmah došla ekipa Hitne pomoći, ali su mogli samo da konstatuju smrt M. N.

Полиција ротација

Svijet

Dječak svirepo ubijen pa spaljen - žena slučajno snimila vatru

Osnovno javno tužilaštvo je izdalo naredbu o sprovođenju obdukcije, a istraga o svim detaljima ovog slučaja je u toku.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Poginuo radnik

Prijepolje

tragedija

fabrika

obdukcija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Naoružani muškarac uhapšen u Zagrebu: Kod sebe imao dva pištolja napunjena municijom

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Muškarac (59) uhapšen zbog obljube djeteta: Užas u Trsteniku

1 h

0
Полицијско ауто

Svijet

Krvavi napad u Švajcarskoj: Izbo troje ljudi uz uzvike "Alahu ekber"

1 h

0
Притвор због опасности од бјекства: Одбијена жалба Весне Меденице

Region

Pritvor zbog opasnosti od bjekstva: Odbijena žalba Vesne Medenice

1 h

1

Više iz rubrike

Миленко Томић

Hronika

Odbjeglom Milenku Tomiću ukinuta presuda za obljubu djevojčice

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Muškarac (59) uhapšen zbog obljube djeteta: Užas u Trsteniku

1 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Prevaranti iz Francuske ojadili građanina Pala za preko 22.000 KM

1 h

0
Несрећа на Козари

Hronika

Težak udes na Kozari - vatrogasci izvlačili ljude iz auta

2 h

0

  • Najnovije

15

38

"Mobilni telefon može da eksplodira kada grmi"

15

34

Najgori tim Lige šampiona zaradio više od osvajača Lige konferencije

15

30

Šeranić: Od 1. jula uvećan materinski dodatak

15

29

Bitno: Očekivanja od Svjetskog prvenstva

15

25

Dodik nakon sastanka sa Šojguom: U Srpskoj se borimo protiv kolonijalnog jarma i da očuvamo slobodu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner