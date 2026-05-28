Pritvor zbog opasnosti od bjekstva: Odbijena žalba Vesne Medenice

Ustavni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice na rješenja o određivanju pritvora nakon osuđujuće presude, ocijenivši da su sudovi na ustavnopravno prihvatljiv način obrazložili da postoji opasnost od bjekstva.

Na sjednici je većinom glasova ocijenjeno da su Viši sud u Podgorici i Apelacioni sud Crne Gore u pogledu opasnosti od bjekstva dali iscrpne, međusobno povezane i konkretizovane razloge koji prevazilaze puki formalizam, prije svega polazeći od činjenice da je nepravosnažno osuđena na 10 godina zatvora.

U odluci Ustavnog suda je navedeno da ova okolnost ima naročit značaj jer ne predstavlja hipotetičku pretpostavku, već konkretan i aktuelan činjenični podatak koji ukazuje na postojanje potencijalne logističke podrške za izbjegavanje pravde.

Za Ustavni sud nisu prihvatljivi navodi da je pritvor određen pod uticajem javnog i političkog pritiska jer nisu potkrijepljeni konkretnim činjenicama koje bi ukazivale na stvarni nedostatak nezavisnosti ili nepristrasnosti sudova.

Medenica je 28. januara pred Višim sudom u Podgorici osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina i na plaćanje 50.000 evra novčane kazne nakon što je proglašena krivom za četiri krivična d‌jela protivzakoniti uticaj.