Pali "majstori" iz Srbije: Obećali kuće, pa stavili u džep 80.000 evra

Policija u Nikšiću uhapsila je državljane Srbije D. D. (47) i M. T. (45) zbog sumnje da su prevarom oštetili dvoje Nikšićana za ukupno 78.670 evra, saopštila je Uprava policije.

Kako navode u saopštenju, sumnja se da su D. D., kao izvršni direktor privrednog društva „Molersko-fasaderska radnja i proizvodnja montažnih kuća Ivanjica“ iz Ivanjice, i M. T., kao agent prodaje – posrednik, izvršili navedena krivična djela tako što su 29. oktobra 2025. godine, nakon prethodno postignutog dogovora sa oštećenom iz Nikšića, zaključili Ugovor o proizvodnji, prevozu i izgradnji montažnog objekta. Doveli su je u zabludu da će joj u roku od 60 dana izgraditi montažnu kuću od 104 kvadratna metra u Nikšiću, što do danas nisu učinili.

Kako se sumnja, oštećena im je na osnovu tog ugovora isplatila avans od 17.450 evra, čime su osumnjičeni za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist, na štetu ovog lica, prenosi crnogorski portal „Borba“.

Takođe, iz policije su dodali da su imenovana lica 16. maja 2025. godine sa još jednim oštećenim iz Nikšića zaključila Ugovor o proizvodnji, prevozu i izgradnji montažnog objekta, dovodeći ga u zabludu da će mu u roku od 60 dana izgraditi montažnu kuću od 123 kvadratna metra u Grahovu, što takođe nisu učinili.

Na osnovu tog ugovora, oštećeni im je isplatio 61.220 evra, čime su osumnjičeni pribavili protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu.

Osumnjičeni će uz krivične prijave biti sprovedeni u prostorije Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću na dalju nadležnost.

„Podsjećamo da su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane u aprilu ove godine podnijeli tužilaštvu krivičnu prijavu protiv ova dva lica, zbog sumnje da su izvršila krivično djelo prevara na štetu dva lica, kojom prilikom su protivpravno pribavili blizu 70.000 evra. Radovi su započeti, a potom obustavljeni, pri čemu ugovoreni objekti nisu završeni“, zaključili su u saopštenju, prenosi Informer.