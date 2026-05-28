Liberalna hegemonija SAD devedesetih godina prošlog vijeka imala je benigne namjere, u eri relativne stabilnosti i mira u svijetu, jer se smatralo da ukoliko postoji jedna velesila u svijetu, da to znači da nema rivaliteta, nestabilnosti ni tenzija, izjavio je profesor Glen Dizen.

"Krajem dvadesetog vijeka, ljudi su počeli da uviđaju da je to samo privremeni poredak. Održavanjem globalne dominacije, tadašnje SAD su iscrpile resurse, izgubile kontrolu nad svim regionima i dobile lošu reputaciju kako kod rivala, tako i kod saveznika. To je prouzrokovalo da nove sile stupe na globalnu scenu", naveo je Dizen u obraćanju na Evropskom samitu o ekonomiji i bezbjednosti u Banjaluci, na kome je više od 100 učesnika iz preko 20 zemalja.

On je rekao da je u toku ponovno buđenje rusko-kineskog partnerstva, formiranje BRIKS-a i ostalih ekonomskih saveza koji su proistekli kao odgovor na hegemoniju tadašnjih SAD tokom devedesetih.

"Došlo je i do pod‌jele i rivalstva i među zapadnim silama, čak i nekadašnjim najvećim saveznicama. To je bio dokaz da je ta globalna hegemonija bila kratkog daha", naglasio je Dizen, prenosi SRNA.

Prema njegovim riječima, najveća greška tog perioda je što je Zapad krenuo putem neprijateljstva prema Rusiji.

"Uprkos upozorenjima mnogih američkih vojnih zvaničnika i stratega da je uspostavljanje NATO hegemonije i demonizovanje Rusije bio izrazito loš potez, to se u Evropi dogodilo Ugovorom o kolektivnoj i ned‌jeljivoj bezbjednosti, postavljajući temelje za sadašnje stanje", podsjetio je Dizen.

On je napomenuo da su tadašnji evropski zvaničnici potcijenili Rusiju kao oslabljenu zemlju i nebitnog igrača na svjetskoj sceni, ali nisu mogli da uzmu u obzir brz oporavak ruske ekonomije i vojne moći.

Dizen je naveo da je ned‌jeljiva bezbjednost upravo ta koja je, gurajući granice Alijanse prema Rusiji, stvorila pod‌jele i u novim državama bivšeg Sovjetskog Saveza i stavila ih u nezavidnu situaciju da balansiraju između dvije suprotstavljene strane na svojim granicama.

On je podsjetio da su određeni NATO zvaničnici upozoravali još početkom vijeka da bi svaki pokušaj prijema Ukrajine u Alijansu izazvao odgovor sa ruske strane, kao i ogromne pod‌jele među ukrajinskim stanovništvom.

"Sada, kada se doba jednostrane hegemonije završilo, partnerstvo Moskve i Pekinga je jače nego ikada i udruženim radnim snagama, resursima i inovativnošću predvode drugu stranu četvrte industrijske revolucije", rekao je Dizen, nabrajajući kineske i ruske firme i subjekte koji su ozbiljni konkurenti u oblastima sa tradicionalno zapadnjačkom dominacijom.

Prema njegovim riječima, kada je Zapad odlučio da "od Ukrajine napravi bojno polje a ne most prema Rusiji, Rusi su odlučili da će se san o `zajedničkom evropskom domu` naprasno završiti".

"Prvi put u posljednjih 300 godina, Rusija se za modernizaciju ne okreće ka zapadu umjesto ka istoku. Ovo bi bilo savršeno vrijeme da imamo Rusiju na našoj strani ili barem kao neutralog saradnika koji se naginje više prema SAD i Evropi", naglasio je Dizen.

On je dodao da veliko evroazijsko partnerstvo, koje predvode Rusija i Kina, privlači veliki broj manjih ili slabije razvijenih država koje vide svoju priliku u multipolarnom svjetskom poretku.