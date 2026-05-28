Kojić: Oslobađanje Durakovića van domena prava, zatvara se mogućnost za ponovno procesuiranje

28.05.2026 12:21

Милорад Којић
Oslobađanje nekadašnjeg komandanta 43. brigade tzv. Armije BiH Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča je van domena prava, Sud BiH zatvara mogućnost za ponovno procesuiranje, rekao je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

Kojić smatra da sudije koje su odlučivale u Apelacionom vijeću Suda BiH nemaju ni stida ni srama.

"Zamislite tog sudiju koji obrazlaže da je nesporno da su se zločini desili, da je optuženi rukovodio akcijom u kojoj su ti zločini počinjeni, ali da ne postoji dovoljno argumentacije da je on imao saznanja", rekao je Kojić Srni.

Naglasio je da se Sud BiH od svog osnivanja stavio u poziciju da odlučujući po svojim optužnicama abolira svakog onog koji je počinio zločin nad Srbima i da na taj način pravosnažno zatvara bilo kakvu mogućnost za ponovno procesuiranje pred tim ili bilo kojim drugim sudom.

"Radi se o prosto nevjerovatnoj vanpravnoj praksi koju provodi Sud BiH i ponovnom teroru nad žrtvama i oštećenima", zaključio je Kojić.

Ocijenio je da je ovo samo još jedna sramna presuda Suda BiH kada su u pitanju zločini nad Srbima.

"Ovim su dodatno traumatizovali i ponizili srpske žrtve", zaključio je Kojić.

Obrazlažući pravosnažnu presudu, predsjedavajuća Apelacionog vijeća Amela Husić rekla je da nije sporno da su zločini počinjeni, niti da je Duraković rukovodio akcijom, ali da nije dokazano da je bio upoznat sa ubistvom i paljenjem kuća.

Oštećeni Miloš Pijević, čija je kuća zapaljena, upućen je na parnični postupak sa imovinskopravnim zahtjevom.

Sud BiH prvostepeno je osudio Durakovića na tri i po godine zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine.

Durakoviću je prvostepena presuda izrečena za ubistvo Darinke Pijević i paljenje kuća Rajka i Miloša Pijevića.

