Dodik u Moskvi: Srpskom narodu bitno koja sila vodi dosljednu i pravednu politiku

ATV
28.05.2026
10:52

Предсједник СНСД-а Милорад Додик почео је обраћање на пленарној сједници Међународног форума о безбједности истакавши да је за мале државе битно понашање великих сила.
Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je, u obraćanju na plenarnoj sjednici Međunarodnog foruma o bezbjednosti u Moskvi, da je srpskom narodu bitno koja sila vodi dosljednu i pravednu politiku i ostavlja prostor za slobodnu egzistenciju malih država.

Dodik se s početka izlaganja osvrnuo na borbu srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.

Dodik je istakao da srpski narod ima istančan osjećaj za pravo i nepravo, za moralno i nemoralno i u skladu s tim je znao da se ponaša u prošlosti i izabere stranu u Drugom svjetskom ratu.

On je rekao da se u sukobljavanju velikih sila svrstavanje malih zemalja zavisi od percepcije njihovih lidera i javnog mnjenja.

Britanija i Njemačka moraju da se zaustave

Dodik je rekao da srpska politika prolazi kroz teške trenutke ali se orijentiše naspram jedne osovine, gleda šta čini ruski bratski narod.

Dodik je istakao da srpski narod zna da će se uz rusku snagu i odlučnost izboriti pobjeda dobra nad zlom i da će svjetski poredak biti utemeljene na stabilnim osnovama multipolarnosti čija je centralna osovina Ruska Federacija.

"Potpuno dijelimo viđenje o militarizaciji Njemačke i podmukloj ulozi Velike Britanije. One moraju da se zaustave", istakao je Dodik u obraćanju.

EU postaje vojni savez što je opasno za srpski narod i Srpsku

Dodik je rekao da EU iz političkog postaje vojni savez, što je veoma opasno za srpski narod i Srpsku, a da u Ruskoj Federaciji vidi geopolitičku protivnicu.

"Podržavamo napore za smirivanje situacije u svijetu i mehanizme međunarodne komunikacije i koordinacije", naglasio je Dodik tokom obraćanja.

Dodik je naveo da današnja Evropa, koju predstavlja EU, pokušava da unutra kolektivnog Zapada razvija kao autonoman pol moći, manje zavisan od Amerike i transatlantskog koncepta bezbjednosti.

On je istakao da takva EU, predvođena Njemačkom, ulazi u fazu velike remilitarizacije i političke transformacije iz koje na prostoru Evroazije nastaje globalna nestabilnost.

Kako zvanični Berlin prostor Balkana vidi kao svoju tradicionalnu interesnu sferu, Dodik je naveo da će u vrijeme koje dolazi posebno teško biti srpskim zemljama, Republici Srpskoj i Srbiji.

Ukazao je da nova Evropa koja se pokazuje, ogromnu geopolitičku protivnicu vidi u Ruskoj Federaciji.

"Sve ove radikalne promjene generišu dugoročna ponašanja među mnoštvom manjih država i sila koje se neprestano predstavljaju, prestrojavaju, udaljavaju ili približavaju nekim centrima moći, što dodatno dovodi do neprekidnih trvenja i sukobljavanja u svjetskoj politici", naglasio je Dodik.

