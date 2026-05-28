Nevesinje: Osumnjičeni za trovanje dvije krave predat Tužilaštvu

Bojan Nosović
28.05.2026 11:47

Невесиње: Осумњичени за тровање двије краве предат Тужилаштву
Policijski službenici Policijske stanice Nevesinje predali su juče lice inicijala R.I. u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju zbog sumnje da je počinilo krivična djela izazivanje opšte opasnosti i zagađivanje hrane i vode za ishranu i napajanje životinja.

Podsjećamo, Policijskoj stanici Nevesinje je 15. decembra 2025. godine prijavljeno da su otrovane dvije krave na području ove opštine.

Istraga je sprovedena pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, a na osnovu prikupljenih dokaza policija je stekla osnov sumnje da je izvršilac navedenih krivičnih djela lice R.I.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je u rodbinskim odnosima sa vlasnikom stoke, odnosno riječ je o njegovom prvom rođaku. Motiv ovog događaja za sada nije poznat, a više detalja očekuje se nakon daljih aktivnosti Tužilaštva.

