Jeziv zločin u Staroj Pazovi: Ubila muža sjekirom na spavanju, pa ga bacila na njivu

28.05.2026 11:02

Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.
Foto: Pexels/Seyfi Durmaz

Pripremno ročište u slučaju ubistva šezdesetogodišnjeg P. P. iz Stare Pazove, za koje je optužena njegova supruga M. P. (46), biće održano tokom juna pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici.

Optužena će na ročište biti dovezena iz pritvora u kojem se nalazi još od hapšenja, a koji joj je posljednjom odlukom suda produžen do 8. jula. Zločin koji je potresao Srem dogodio se u noći između 17. i 18. jula prošle godine. Prema navodima istrage, M. P. se tereti da je u porodičnoj kući u Staroj Pazovi, drvenom drškom sjekire zadala više udaraca suprugu u pred‌jelu glave. Nesrećni čovjek je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta, a sumnja se da je napadnut dok je spavao.

Muškarac ubijen nasred ulice: U toku potraga za napadačem u Prištini

Nakon ubistva, uslijedio je jeziv pokušaj prikrivanja tragova. Istražitelji sumnjaju da je M. P. pozvala poznanika P. G, sa kojim je tokom naredne noći tijelo umotala u ćebe i prevezla ga do poljskog puta u Ulici Mihajla Pupina. Tijelo je tamo ostavljeno kako bi se, prema jednoj od verzija istrage, inscenirala saobraćajna nesreća. Predmeti sa tragovima krvi navodno su bačeni u obližnje kukuruzište.

Policija je, međutim, ubrzo rasvijetlila slučaj. Ključni dokazi bili su snimci nadzornih kamera, ali i tragovi krvi koji su uprkos pokušaju čišćenja pronađeni unutar kuće. M. P. se sada tereti za teško ubistvo, dok je njen pomagač P. G. osumnjičen za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. On je u septembru prošle godine pušten da se brani sa slobode.

Ovaj slučaj izazvao je ogromnu pažnju javnosti ne samo zbog brutalnosti samog čina, već i zbog hladnokrvnog plana da se tijelo ukloni iz kuće i ostavi na njivi kako bi se istraga skrenula u pogrešnom smjeru. Očekuje se da pripremno ročište u junu donese nove detalje i odredi dalji tok suđenja, prenosi Kurir.

