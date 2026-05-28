Potvrđeno da je u zabetoniranom buretu bilo tijelo Aleksandra Nešovića: Poznati novi detalji u slučaju ubistva

Slučaj ubistva Aleksandra Nešovića Baje (39) u beogradskom restoranu "27" dobio je dramatičan epilog nakon pronalaska ključnih materijalnih dokaza i novih odluka Višeg suda.

Danki V., ženi Saše Vukovića Bosketa, osumnjičenog za teško ubistvo Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27" na Senjaku, sud je po žalbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredio pritvor do 30 dana. Viši sud u Beogradu je usvojio žalbu tužilaštva i preinačio prvobitnu odluku sudije za prethodni postupak koji joj je odredio kućni pritvor.

Danki V. je pritvor određen zbog težine krivičnog djela koje je dovelo do uznemirenja javnosti. Danka V. se, kako je ranije saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, tereti za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Sumnja se da je upravo ona suprugu dostavila pištolj iz kojeg je upucao Nešovića u restoranu, a potom sa pomagačima sakrio njegovo tijelo u jednom buretu u blizini Jarkovačkog jezera - a u međuvremenu je zvanično potvrdio Institut za sudsku medicinu da pronađeni posmrtni ostaci pripadaju ubijenom Nešoviću.

Zabetonirali ga da unište DNK

Istraga je došla do neoborivih materijalnih dokaza koji su u potpunosti srušili "zavjeru ćutanja" među osumnjičenima. Prateći kretanje preko baznih stanica mobilne telefonije, locirano je skriveno plastično bure u ataru sela Jarkovci kod Inđije.

Zločinci su, u namjeri da trajno sakriju tragove i onemoguće identifikaciju, tijelo Aleksandra Nešovića ubacili u bure i zabetonirali ga. Ipak, hitnom DNK analizom i obdukcijom na Institutu za sudsku medicinu, potvrđeno je da se radi o nestalom Nešoviću i da je smrt nastupila usljed prostrijelnih rana.

Takođe, ponovljenim pretresom restorana na Senjaku, forenzičari su u zidovima i podu pronašli skrivene projektile, što je dokazalo tačnu lokaciju ispaljenja hitaca, iako je osoblje objekta nakon zločina detaljno ribalo krv.

Ko su 11 uhapšenih i koje su im uloge?

Istragom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu trenutno je obuhvaćeno ukupno 11 osoba koje se nalaze iza rešetaka, a njihove uloge su precizno podijeljene:

1. Žrtva zločina

Aleksandar Nešović Baja - Pozvan na sastanak radi navodnog rješavanja ranijih nesuglasica. Sugerisano mu je da dođe bez obezbjeđenja, nakon čega je likvidiran.

2. Egzekutori i nabavka oružja

Saša Vuković Boske - Glavni osumnjičeni za teško ubistvo. Sumnjiči se da je nakon svađe za stolom potegao pištolj i pucao u Nešovića. Pod istragom je i zbog pranja novca.

Danka V. (supruga izvršioca) -Tereti se da je donijela ilegalni pištolj u restoran i predala ga suprugu. Odlukom suda hitno je prebačena iz kućnog u zatvorski pritvor.

Mario S. - Osumnjičen za saizvršilaštvo. Preuzeo oružje od Danke V. unutar restorana i proslijedio ga Bosketu prije pucnjave.

3. Službena lica u pritvoru

Veselin Milić (Bivši načelnik PU za grad Beograd) – Tereti se za neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć učiniocu nakon izvršenja. Prisustvovao sastanku i ubistvu, a sumnjiči se da nije preduzeo radnje na obezbjeđivanju mjesta zločina.

Trojica policajaca (Milićevo obezbjeđenje) – Terete se da su po nalogu pomagali u uklanjanju tragova krvi, gašenju video-nadzora i iznošenju tijela iz objekta.

4. Politička logistika i bjekstvo

Dejan S. - Lokalni funkcioner iz Stare Pazove. Tereti se da je svojim automobilom marke "hjundai" prevezao ubicu Bosketa i Marija S. sa mjesta zločina u Srem. Kod njega je nađeno i ilegalno oružje.

5. Osoblje restorana koje je kralo dokaze

Petar U. (Konobar) – Prvobitno lagao da nije bio u lokalu. Utvrđeno je da je čistio krv i bacio mobilni telefon žrtve u kontejner. Branio se ćutanjem.

Drugi konobar i Vlasnik restorana "27" – Terete se za uklanjanje dokaza. Vlasnik objekta je jedini pred tužilaštvom progovorio i priznao da se ubistvo odigralo za njihovim stolom.

Svi osumnjičeni se nalaze u pritvoru, a podizanje zvanične optužnice očekuje se u najkraćem zakonskom roku.

(Telegraf.rs)