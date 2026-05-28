Putin: Saradnja Rusije i Kazahstana ključna za stabilnost regiona

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da su saradnja Rusije i Kazahstana u energetici, mašinstvu, infrastrukturi i vojnoj oblasti od ključnog značaja za ekonomije dvije zemlje i stabilnost regiona, ističući da će novi bilateralni sporazumi dodatno ojačati međudržavne odnose.

- Imamo mnogo oblasti saradnje koje su od fundamentalnog značaja i za kazahstansku i za rusku ekonomiju, mašinstvo, energetiku, infrastrukturu i, naravno, humanitarnu sferu - rekao je Putin tokom razgovora sa predsjednikom Kazahstana Kasimom-Žomartom Takajevim u Astani, prenose RIA Novosti.

On je ocijenio da vojna saradnja dvije zemlje predstavlja "ozbiljan faktor u jačanju stabilnosti i bezbjednosti u regionu".

Govoreći o međunarodnoj saradnji, Putin je naveo da zajednički rad Rusije i Kazahstana u okviru Evroazijske ekonomske unije, Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbjednosti, Zajednice nezavisnih država, Šangajske organizacije za saradnju, BRIKS-a, Ujedinjenih nacija i formata "Rusija-Centralna Azija" predstavlja primer konstruktivne međunarodne saradnje.

On je dodao da su tokom priprema za sastanak identifikovane nove perspektivne oblasti saradnje koje bi, kako je naveo, trebalo da donesu "veoma dobre rezultate".

Putin je čestitao Kazahstanu na ekonomskim dostignućima, ocjenivši da se ekonomski odnosi dvije zemlje razvijaju uspješno.

- Pratimo šta se događa u našem bratskom Kazahstanu i čestitamo vam na dostignućima, koja su očigledna - rekao je ruski predsjednik obraćajući se Tokajevu.

Tokom razgovora bilo je riječi i o obrazovnoj saradnji, a Putin je naveo da hiljade kazahstanskih studenata studiraju u Rusiji, uključujući visokoškolske ustanove.

- Zahvaljujući vama započet je proces pronalaženja talentovane djece i njihovog obrazovanja i u Rusiji i u Kazahstanu - rekao je Putin Tokajevu.

Putin je izrazio uvjerenje da će paket međuvladinih, međuresornih i komercijalnih sporazuma, pripremljenih za potpisivanje nakon razgovora, dodatno učvrstiti temelje saradnje između dvije države.

- Pripremljen je sveobuhvatan paket sporazuma koji obuhvata sve oblasti saradnje - od ekonomije i energetike do kulturnih i humanitarnih projekata - rekao je Putin.

On je posebno ukazao i na značaj regionalne saradnje dvije zemlje, podsjetivši da se međuregionalni forumi održavaju svake godine.

Ruski predsjednik čestitao je Tokajevu i građanima Kazahstana muslimanski praznik Kurban-bajram, navodeći da se taj praznik obilježava i u Rusiji među građanima islamske vjeroispovesti.

Putin je istakao i da Rusija, uprkos pritiscima sa Zapada, zadržava četvrto mjesto u svijetu po paritetu kupovne moći, iza Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Indije.

- Uprkos pokušajima nekih naših nedobronamernika da to spriječe, a pošto ni njima samima ne ide dobro, mi zadržavamo četvrto mjesto u svijetu - rekao je Putin.

Putin je stigao u Astanu u pratnji visoke delegacije od više od 30 zvaničnika, među kojima su zamenik premijera Ruske Federacije Aleksej Overčuk, guvernerka Centralne banke Rusije Elvira Nabiulina, zamjenik šefa predsjedničke administracije Maksim Oreškin, pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov, sekretar za štampu predsjednika Rusije Dmitrij Peskov i generalni direktor državne korporacije Rosatom Aleksej Lihačov.

U okviru posjete, glavni grad Kazahstana biće domaćin sastanka Vrhovnog evroazijskog ekonomskog savjeta i Evroazijskog ekonomskog foruma.

(Tanjug)