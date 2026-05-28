Tramp ponovo tužio ''Volstrit žurnal''

28.05.2026 10:14

Предсједник САД-а Доналд Трамп присуствује састанку кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je podnio tužbu za klevetu protiv izdavača lista "Volstrit žurnal", nakon što je savezni sudija odbacio njegovu raniju tužbu od 10 milijardi dolara vezanu za izvještavanje o pokojnom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu.

U revidiranom podnesku, Tramp ponovo traži milijarde dolara odštete od kompanije "Dou Džouns", matične kompanije "Njuz korp", počasnog predsjednika "Njuz korpa" Ruperta Merdoka, glavnog izvršnog direktora Roberta Tomsona i dvoje novinara.

Za razliku od prvobitne tužbe, nova tužba pokušava da direktnije utvrdi "stvarno zlonamjerno djelo", tvrdeći da su tuženi nastavili sa objavljivanjem uprkos Trampovim ponovljenim poricanjima.

Sudija Darin Gejls je odbacio prvobitnu tužbu u aprilu ove godine, nakon što je presudio da Tramp nije iznio dovoljno dokaza.

U članku "Volstrit žurnala" navodi se da je rođendanski album pripremljen za 50. rođendan Epstina uključivao pismo ime Donalda Trampa, zajedno sa grubim crtežom, za koji je Tramp negirao da je on autor.

(SRNA)

