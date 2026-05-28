U Evropi se nalazi najstarija kafana na svijetu: Neprekidno radi već više od 300 godina

Venecija, kraljica Jadrana, poznata je po bogatoj istoriji, arhitekturi, kanalima i gondolama - to je grad koji godišnje posjete milioni ljudi.

Venecija je i dom najstarije kafane u Italiji i svijetu, koja neprekidno radi više od 300 godina, a zatvorena je bila samo tokom "lokdauna" Italije izazvanog pandemijom virusa korona.

Smješten na Trg Svetog Marka, "Kafe Florian" jedna je od znamenitosti Venecije koju svakako treba posjetiti kada se nađete tamo.

Kafana je počela sa radom 29. decembra 1720. godine kao "Kafe ala Venecija Trionfante", ali je ubrzo promijenila ime u "Kafe Florian", po svom vlasniku Florijanu Frančeskoniju.

Lokacija u samom srcu Venecije ubrzo je od ove kafane napravila mjesto koje su posjećivali brojni slavni i poznati gosti, kao što su pisci Karlo Goldoni, Johan Volfgang Gete i slavni Đakomo Kazanova, koga je privlačila i činjenica da je ovo bila jedina venecijanska kafana u to doba u kojoj je ženama bio dozvoljen ulaz.

"Kafe Florian" zadržao je svoju atraktivnost i u kasnijim godinama, pa su u njega zalazili i Lord Bajron, Marsel Prust i Čarls Dikens.

Godine 1858. kafanu su preuzeli novi vlasnici, koji su je tada preuredili, a njen izgled do danas nije mijenjan - danas se sastoji od šest salona u kojima, uz kafu i deserte, možete uživati i u umjetničkim radovima poznatih umetnika 19. vijeka.

Saloni nose nazive "Salon slavnih", "Salon Senata", "Kineski salon", "Orijentalni salon", "Salon godišnjih doba" ili "Salon ogledala", kao i "Salon Liberti".

Zahvaljujući odličnoj lokaciji, arhitekturi, umjetnosti, bogatoj istoriji, odličnoj kafi i desertima, "Kafe Florian" i danas privlači turiste, iako ispijanje kafe i degustacija poslastica na njegovoj terasi ili u jednom od salona neće biti baš mala stavka za novčanik.

(B92)