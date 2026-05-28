Logo
Large banner

U Evropi se nalazi najstarija kafana na svijetu: Neprekidno radi već više od 300 godina

Autor:

ATV
28.05.2026 09:58

Komentari:

1
У Европи се налази најстарија кафана на свијету: Непрекидно ради већ више од 300 година
Foto: Unsplash

Zahvaljujući odličnoj lokaciji, arhitekturi, umjetnosti, bogatoj istoriji, odličnoj kafi i desertima, "Kafe Florian" u Veneciji i danas privlači turiste.

Venecija, kraljica Jadrana, poznata je po bogatoj istoriji, arhitekturi, kanalima i gondolama - to je grad koji godišnje posjete milioni ljudi.

полиција РС

Hronika

Arsenal oružja pronađen u Modriči: Policija pretresla kuću i oduzela automatske puške

Venecija je i dom najstarije kafane u Italiji i svijetu, koja neprekidno radi više od 300 godina, a zatvorena je bila samo tokom "lokdauna" Italije izazvanog pandemijom virusa korona.

Smješten na Trg Svetog Marka, "Kafe Florian" jedna je od znamenitosti Venecije koju svakako treba posjetiti kada se nađete tamo.

Kafana je počela sa radom 29. decembra 1720. godine kao "Kafe ala Venecija Trionfante", ali je ubrzo promijenila ime u "Kafe Florian", po svom vlasniku Florijanu Frančeskoniju.

Lokacija u samom srcu Venecije ubrzo je od ove kafane napravila mjesto koje su posjećivali brojni slavni i poznati gosti, kao što su pisci Karlo Goldoni, Johan Volfgang Gete i slavni Đakomo Kazanova, koga je privlačila i činjenica da je ovo bila jedina venecijanska kafana u to doba u kojoj je ženama bio dozvoljen ulaz.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Terorizam i nuklearne prijetnje su izazov za cijeli svijet

"Kafe Florian" zadržao je svoju atraktivnost i u kasnijim godinama, pa su u njega zalazili i Lord Bajron, Marsel Prust i Čarls Dikens.

Godine 1858. kafanu su preuzeli novi vlasnici, koji su je tada preuredili, a njen izgled do danas nije mijenjan - danas se sastoji od šest salona u kojima, uz kafu i deserte, možete uživati i u umjetničkim radovima poznatih umetnika 19. vijeka.

Saloni nose nazive "Salon slavnih", "Salon Senata", "Kineski salon", "Orijentalni salon", "Salon godišnjih doba" ili "Salon ogledala", kao i "Salon Liberti".

ključevi

Svijet

Ovo je najskuplja nekretnina na svijetu: Vrijedi čak 70 milijardi dolara

Zahvaljujući odličnoj lokaciji, arhitekturi, umjetnosti, bogatoj istoriji, odličnoj kafi i desertima, "Kafe Florian" i danas privlači turiste, iako ispijanje kafe i degustacija poslastica na njegovoj terasi ili u jednom od salona neće biti baš mala stavka za novčanik.

(B92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Venecija

Italija

najstarija kafana na svijetu

kafana

Konobar

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Полицајци на Косову и Метохији у униформама.

Srbija

Sa zgrade Željeznice Srbije u Zvečanu skinut natpis na ćirilici

2 h

0
полиција Хрватска

Region

Nove dojave o bombama u zagrebačkim školama: Poznato ko je na meti

2 h

0
Затражено продужење притвора за Тарика Прусца

Hronika

Zatraženo produženje pritvora za Tarika Prusca

2 h

0
Пленковић одбацио убрзано приступање Кијева ЕУ

Region

Plenković odbacio ubrzano pristupanje Kijeva EU

3 h

0

Više iz rubrike

Владимир Путин Русија

Svijet

Putin: Terorizam i nuklearne prijetnje su izazov za cijeli svijet

2 h

5
klkuč, nekretnina, vrata

Svijet

Ovo je najskuplja nekretnina na svijetu: Vrijedi čak 70 milijardi dolara

2 h

0
Објавио оглас за пастира, добио више од 700 пријава: Шокирао се када је видио ко је све на листи

Svijet

Objavio oglas za pastira, dobio više od 700 prijava: Šokirao se kada je vidio ko je sve na listi

3 h

0
секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу на Међународном форуму о безбједности у Москви

Svijet

Šojgu: Rusko-američka mirovna inicijativa stagnira zbog želje Kijeva za eskalacijom

3 h

0

  • Najnovije

12

39

Lavrov poručio Kalas: Ne komentarišem idiotske izjave

12

37

Starović: Ekonomski samit u Banjaluci od velikog značaja za Srpsku

12

35

Zbog sulude greške Srpkinja 59 godina ne može da izvadi ličnu

12

34

Muškarac (41) izboden u stanu: Drama na Čukarici, policija i hitna na terenu

12

32

Teo Milanković iz Prnjavora predstavio svoj projekat u Njujorku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner