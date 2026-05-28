Ovo je najskuplja nekretnina na svijetu: Vrijedi čak 70 milijardi dolara

28.05.2026 09:51

Foto: Pixabay

U samom srcu Pekinga nalazi se kompleks koji mnogi nazivaju najskupljom nekretninom na svijetu – Zabranjeni grad.

Iako nikada nije zvanično procijenjena vrijednost, niti je kompleks mogao biti prodat, neke medijske i analitičke procjene njenu vrijednost procjenjuju na čak 70 milijardi dolara.

Razlog za takve astronomske brojke nije samo ogromna površina kompleksa, već i njegov istorijski, kulturni i politički značaj.

Carski grad u srcu Pekinga

Zabranjeni grad je bio dom kineskih careva skoro 500 godina – od 15. vijeka do pada posljednje kineske dinastije početkom 20. vijeka.

Kompleks se prostire na površini od oko 720.000 kvadratnih metara i sadrži skoro 1.000 zgrada sa više od 8.000 soba, što ga čini najvećim očuvanim carskim palatnim kompleksom na svijetu.

Naziv "Zabranjeni grad" nastao je zato što običnim stanovnicima nekada nije bilo dozvoljeno da uđu bez posebne carske dozvole, piše "BiznisInfo.ba".

Danas je pretvoren u muzej i jedna je od najposjećenijih turističkih atrakcija na planeti. Takođe je zaštićen od strane UNESKO kao svjetska kulturna baština.

Zašto vrijedi desetine milijardi dolara

Procjene od oko 70 milijardi dolara uglavnom se zasnivaju na:

  • nevjerovatno vrijednom zemljištu u centru Pekinga,
  • ogromnoj površini kompleksa,
  • neprocjenjivim umjetničkim i istorijskim artefaktima,
  • i simboličnoj vrijednosti za kinesku civilizaciju.

Neki stručnjaci smatraju da bi stvarna vrijednost mogla biti mnogo veća kada bi se uzeo u obzir njegov kulturni i istorijski značaj.

Naravno, ovo su hipotetičke procjene, jer se takav kompleks praktično ne može procijeniti niti prodati na tržištu.

