Muškarac ubijen nasred ulice: U toku potraga za napadačem u Prištini

28.05.2026 10:46

Foto: Pexel/Pixabay

Jezivo ubistvo i pucnjava potresli su sam jug Srbije, kada je sinoć u Prištini za sada nepoznata osoba otvorila paljbu pri čemu je nastradala jedna osoba.

Kako je potvrđeno iz tzv. kosovske policije, muškarac je ubijen u srijedu uveče u Prištini nakon što je zadobio prostrijelne rane iz vatrenog oružja.

- Ubistvo se dogodilo u Ulici Sali Nivica, gdje su građani oko 20.30 časova prijavili pucnjavu - navode iz tzv. kosovske policije.

Portparol policije za region Prištine, Enis Pljana, izjavio je da su odmah nakon prijave na lice mjesta upućene policijske patrole, kao i ekipa hitne pomoći. Po dolasku na teren, ljekari su mogli samo da konstatuju smrt muškarca koji je pronađen sa povredama nanijetim vatrenim oružjem.

- Oko 20.30 časova primili smo informaciju o pucnjavi u Ulici Sali Nivica u Prištini. Policijske jedinice i medicinski tim odmah su izašli na lice mjesta, gdje je medicinska ekipa konstatovala smrt jedne muške osobe - saopštio je Pljana.

Policija je nakon zločina obezbijedila mjesto pucnjave, dok su istražioci započeli uviđaj kako bi prikupili dokaze i utvrdili okolnosti pod kojima je došlo do ubistva. Za sada nije poznato da li je osumnjičeni identifikovan niti šta je bio motiv napada.

Istraga se sprovodi u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, a policija radi na prikupljanju svih relevantnih informacija koje bi mogle da dovedu do rasvjetljavanja slučaja.

(KOHA)

Potvrđeno da je u zabetoniranom buretu bilo tijelo Aleksandra Nešovića: Poznati novi detalji u slučaju ubistva

Danas sjednica Vlade Republike Srpske: Na dnevnom redu više od 30 tačaka

Trišić Babić: Srpska više nije posmatrač, već mjesto gdje se razgovara o budućnosti

Drama u Zemunu: Žena zaglavljena na vratima autobusa, vozač je vukao ulicom

Dušan otkrio mračne tajne zatvora: Gurali su mu glavu u šolju, mokrili po krevetu..

Žena osumnjičenog za ubistvo Aleksandra Nešovića ipak iza rešetaka

