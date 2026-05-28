Muškarac ubijen nasred ulice: U toku potraga za napadačem u Prištini

Jezivo ubistvo i pucnjava potresli su sam jug Srbije, kada je sinoć u Prištini za sada nepoznata osoba otvorila paljbu pri čemu je nastradala jedna osoba.

Kako je potvrđeno iz tzv. kosovske policije, muškarac je ubijen u srijedu uveče u Prištini nakon što je zadobio prostrijelne rane iz vatrenog oružja.

- Ubistvo se dogodilo u Ulici Sali Nivica, gdje su građani oko 20.30 časova prijavili pucnjavu - navode iz tzv. kosovske policije.

Portparol policije za region Prištine, Enis Pljana, izjavio je da su odmah nakon prijave na lice mjesta upućene policijske patrole, kao i ekipa hitne pomoći. Po dolasku na teren, ljekari su mogli samo da konstatuju smrt muškarca koji je pronađen sa povredama nanijetim vatrenim oružjem.

Policija je nakon zločina obezbijedila mjesto pucnjave, dok su istražioci započeli uviđaj kako bi prikupili dokaze i utvrdili okolnosti pod kojima je došlo do ubistva. Za sada nije poznato da li je osumnjičeni identifikovan niti šta je bio motiv napada.

Istraga se sprovodi u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, a policija radi na prikupljanju svih relevantnih informacija koje bi mogle da dovedu do rasvjetljavanja slučaja.

(KOHA)