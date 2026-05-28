Humana misija Minića: Porodici Piljić iz Šipova uručena muzna krava

Nakon porodice Vujatović iz sela Sitnica kod Ribnika, muzna krava stigla je i u opštinu Šipovo, kod domaćina Vaskrsije Piljića.
Ova konkretna pomoć obezbijeđena je s ciljem stvaranja boljih uslova života i kvalitetnije ishrane za četvoro maloljetne djece o kojima ova porodica brine.
Vaskrsije Piljić i njegova supruga, koji se pored svoje djece staraju i o dvoje unučadi, žive u veoma teškim materijalnim uslovima. Oni su uputili iskrenu zahvalnost predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću, koji je prepoznao njihove potrebe i pokazao solidarnost i razumijevanje za izazove sa kojima se suočavaju.
"Ova pomoć nam znači mnogo, ovo je praktično pola hrane u kući za našu porodicu i značajno će uticati na kvalitet našeg života", istakli su Piljići.
Javna ustanova Centar za socijalni rad Šipovo imala je čast da bude posrednik u ovoj akciji. Iz ove ustanove poručuju da najveća zasluga ipak pripada ljudima velikog srca koji su pokazali humanost i spremnost da pomognu onima kojima je to najpotrebnije. Ova donacija nije samo materijalna pomoć, već i snažna poruka podrške i nade da niko nije sam niti zaboravljen.
Centar za socijalni rad Šipovo nastaviće da jača saradnju sa institucijama Republike Srpske kako bi pružio adekvatnu podršku svim porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.
