Humana misija Minića: Porodici Piljić iz Šipova uručena muzna krava

28.05.2026 11:34

Музна крава стигла је и у општину Шипово, код домаћина Васкрсије Пиљића.
Foto: Ju Centar za socijalni rad Šipovo

Nakon porodice Vujatović iz sela Sitnica kod Ribnika, muzna krava stigla je i u opštinu Šipovo, kod domaćina Vaskrsije Piljića.

Ova konkretna pomoć obezbijeđena je s ciljem stvaranja boljih uslova života i kvalitetnije ishrane za četvoro maloljetne djece o kojima ova porodica brine.

Vaskrsije Piljić i njegova supruga, koji se pored svoje djece staraju i o dvoje unučadi, žive u veoma teškim materijalnim uslovima. Oni su uputili iskrenu zahvalnost predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću, koji je prepoznao njihove potrebe i pokazao solidarnost i razumijevanje za izazove sa kojima se suočavaju.

"Ova pomoć nam znači mnogo, ovo je praktično pola hrane u kući za našu porodicu i značajno će uticati na kvalitet našeg života", istakli su Piljići.

Javna ustanova Centar za socijalni rad Šipovo imala je čast da bude posrednik u ovoj akciji. Iz ove ustanove poručuju da najveća zasluga ipak pripada ljudima velikog srca koji su pokazali humanost i spremnost da pomognu onima kojima je to najpotrebnije. Ova donacija nije samo materijalna pomoć, već i snažna poruka podrške i nade da niko nije sam niti zaboravljen.

Centar za socijalni rad Šipovo nastaviće da jača saradnju sa institucijama Republike Srpske kako bi pružio adekvatnu podršku svim porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.

