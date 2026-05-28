Alarm u Austriji: Žena hospitalizovana zbog sumnje na ebolu

U Gornjoj Austriji hospitalizovana je žena zbog sumnje na ebolu

Pacijent je juče primljena u bolnicu sa simptomima koji upućuju na tu opasnu bolest, a samo dva dana ranije, u ponedjeljak, vratila se s putovanja u Ugandu, gdje su nedavno zabilježeni slučajevi zaraze.

Zdravstvene vlasti odmah su reagovale te je žena smještena u izolaciju, pišu austrijski mediji.

Prvi uzorak krvi koji je poslat na analizu donio je privremeno olakšanje jer se pokazao negativnim na virus ebole. Međutim, slučaj se time ne smatra zaključenim.

Prema uputstvima Državne sanitarne direkcije i Okružnog ureda Urfar-Umgebung, prvi nalaz mora biti potvrđen drugim testiranjem kako bi se mogućnost infekcije sa sigurnošću isključila.

Do dobijanja konačnih rezultata, pacijent ostaje na bolničkom liječenju u strogoj izolaciji.

Tokom sljedećih nekoliko sati pacijent će biti prevezena posebnim transportom za zarazne bolesti u specijalizovanu kliniku u Beču.

Pokrenut je postupak praćenja svih njenih kontakata.