Zaposlenje djece poginulih boraca - zajednički zadatak društva, grada i republike

ATV
28.05.2026 13:40

Градоначелник Фоче Милан Вукадиновић организовао је данас састанак са незапосленима дјеце погинулих бораца да би се заједно сагледале могућности запослења.
U susret inicijativi premijera Republike Srpske Sava Minića o zapošljavanju 500 djece poginulih boraca do kraja ove godine, gradonačelnik Foče Milan Vukadinović organizovao je danas sastanak sa nezaposlenima iz ove kategorije da bi se zajedno sagledale mogućnosti zaposlenja.

Članovi porodica poginulih boraca iznijeli su svoje biografije i podatke o dosadašnjoj potrazi za poslom i mogućnostima radnog angažovanja.

Jovanka Vuković, supruga poginulog borca Nenada Vukovića, očekuje da će njen nezaposleni sin Stjepan konačno dobiti posao.

"Nadam se da će jednom doći više vrijeme da se zaposle djeca poginulih boraca. Moj sin je saobraćajni tehničar, radio je nekada u trgovini, ostao je bez posla i već duži period je na evidenciji Birao za zapošljavanje", kaže Jovanka.

Jelena Kulić, ćerka poginulog borca, diplomirala je na likovnoj akademiji 2012. godine i duže od 10 godina je bez zaposlenja. Majka je četvoro djece.

"I suprug je bez zaposlenja. Nadamo se da će se ovim sastankom i inicijativom naše pitanje riješiti i da će se bar jedno od nas zaposliti", navela je Kulićeva.

Prema podacima Gradske uprave, od 2020. do 2026. godine u Foči je zaposleno 51 dijete palih boraca.

Među njima je i diplomirani pravnik Milica Avram, djevojački Vujičić, ćerka poginulog borca Dragana Vujičića, koja je primljena u lokalnu upravu. Nakon pripravničkog staža, dvije godine bila je angažovana na ugovor o djelu, dok se nisu stekli uslovi za stalno zaposlenje.

„Na konkursu sam kao dijete poginulog borca imala prednost u odnosu na druge kandidate i primljena sam u stalni radni odnos, čime mi je pružena prilika da živim i radim u svom gradu“, rekla je Avram, koja je prisustvovala današnjem sastanku.

Gradonačelnik Milan Vukadinović istakao je nakon sastanka da je obaveza društva, grada i republike da se djeci onih najzaslužnijih za postojanje Republike Srpske, koji su u odbranu slobode ugradili svoje živote, pronađe zaposlenje i omogući dostojan život.

On je najavio da će biti pribavljena dokumentacija o svim nezaposlenim osobama iz ove kategorije.

"Dali smo rokove gradskom Odjeljenju opšte uprave, našoj Boračkoj organizaciji i Organizaciji porodica poginulih da sve ove zahtjeve i inicijative prikupimo na jedno mjesto i da ih proslijedimo Vladi Srpske, ali i svim našim javnim ustanovama i preduzećima, da bismo pokušali da riješimo ovo pitanje koje 30 godina muči ovu populaciju", rekao je Vukadinović.

Na narednom sastanku, najavio je on, Gradska uprava okupiće direktore javnih ustanova i preduzeća.

"Da zajedničkim snagama probamo da odgovorimo ovom zadatku, ali isto tako da shodno odluci Vlade o zapošljavanju 500 djece poginulih boraca upoznamo premijera i nadležnog ministra kakvo je stanje u Foči, koji je to broj, trasirajući dalje put sa njihovim biografijama, afinitetima i na kraju krajeva i mogućnostima za zaposlenje", dodao je Vukadinović, prenosi RadioFoča.

Kako je ranije navedeno iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, zapošljavanje djece poginulih boraca prioritetni je zadatak ovog ministarstva, koji je trebao biti davno završen. Plan je da ove godine posao dobije oko 500 djece poginulih boraca, a Vlada je obavezala javne institucije i preduzeća da se uključe u ovaj proces.

