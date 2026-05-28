Naoružani muškarac uhapšen u Zagrebu: Kod sebe imao dva pištolja napunjena municijom

ATV
28.05.2026 14:24

Foto: MUP Hrvatske

Zagrebačka policija uhapsila je jutros naoružanog muškarca i time spriječila moguću tragediju u glavnom gradu Hrvatske, rekao je ministar unutarnjih poslova Hrvatske Davor Božinović.

Božinović je u Saboru rekao da je pedesetdvogodišnji muškarac uhapšen jutros oko 6.00 časova, a kod sebe je imao dva pištolja napunjena municijom.

"Oba pištolja imala su i metak u cijevi te su bila spremna za upotrebu. Da policija nije postupila po dojavi, vjerovatno se mogao očekivati najgori ishod jutros u Zagrebu", naglasio je on.

Božinović je rekao da je uhapšeni prošle godine imao izrečenu mjeru obveznog liječenja i prijavu za pokušaj ubistva iz 2016. godine, kada je pucao iz ilegalnog pištolja.

Osim toga, evidentirane su mu i dvije prijetnje, nasilničko ponašanje te provala u kiosk, prenosi portal "Indeks".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

