Naoružani muškarac uhapšen u Zagrebu: Kod sebe imao dva pištolja napunjena municijom

Zagrebačka policija uhapsila je jutros naoružanog muškarca i time spriječila moguću tragediju u glavnom gradu Hrvatske, rekao je ministar unutarnjih poslova Hrvatske Davor Božinović.

Božinović je u Saboru rekao da je pedesetdvogodišnji muškarac uhapšen jutros oko 6.00 časova, a kod sebe je imao dva pištolja napunjena municijom.

"Oba pištolja imala su i metak u cijevi te su bila spremna za upotrebu. Da policija nije postupila po dojavi, vjerovatno se mogao očekivati najgori ishod jutros u Zagrebu", naglasio je on.

Božinović je rekao da je uhapšeni prošle godine imao izrečenu mjeru obveznog liječenja i prijavu za pokušaj ubistva iz 2016. godine, kada je pucao iz ilegalnog pištolja.

Osim toga, evidentirane su mu i dvije prijetnje, nasilničko ponašanje te provala u kiosk, prenosi portal "Indeks".