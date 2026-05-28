Prevaranti iz Francuske ojadili građanina Pala za preko 22.000 KM

Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo preduzimaju sve zakonom predviđene mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela prevara, počinjenog putem društvenih mreža na štetu lica iz Pala.

Prema navodima iz policije, oštećeni je u periodu od 17. septembra 2025. do 20. maja 2026. godine u više navrata uplatio novac u ukupnom iznosu od 22.279,35 KM nepoznatim licima iz Francuske. Prevaranti su ga kontaktirali putem društvenih mreža „Fejsbuk“ i „Vocap“, obećavši mu isplatu bespovratnog kredita za finansiranje poljoprivrednika u iznosu od 250.000 evra. O događaju je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Policijska uprava Istočno Sarajevo apeluje na građane da budu izuzetno oprezni kada je riječ o davanju ličnih podataka i podataka o bankovnim karticama.

„Prilikom onlajn kupovine, apliciranja za kredite ili učestvovanja u nagradnim igrama potrebno je obavezno provjeriti vjerodostojnost informacija. Poruke i zahtjeve primljene putem vibera ili drugih aplikacija obavezno provjerite direktnim telefonskim pozivom kako biste se uvjerili u postojanje osobe ili institucije koja vam se obraća“, naglasili su iz policije.