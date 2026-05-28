Logo
Large banner

Prevaranti iz Francuske ojadili građanina Pala za preko 22.000 KM

Autor:

ATV
28.05.2026 13:46

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo preduzimaju sve zakonom predviđene mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela prevara, počinjenog putem društvenih mreža na štetu lica iz Pala.

Prema navodima iz policije, oštećeni je u periodu od 17. septembra 2025. do 20. maja 2026. godine u više navrata uplatio novac u ukupnom iznosu od 22.279,35 KM nepoznatim licima iz Francuske. Prevaranti su ga kontaktirali putem društvenih mreža „Fejsbuk“ i „Vocap“, obećavši mu isplatu bespovratnog kredita za finansiranje poljoprivrednika u iznosu od 250.000 evra. O događaju je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Policijska uprava Istočno Sarajevo apeluje na građane da budu izuzetno oprezni kada je riječ o davanju ličnih podataka i podataka o bankovnim karticama.

„Prilikom onlajn kupovine, apliciranja za kredite ili učestvovanja u nagradnim igrama potrebno je obavezno provjeriti vjerodostojnost informacija. Poruke i zahtjeve primljene putem vibera ili drugih aplikacija obavezno provjerite direktnim telefonskim pozivom kako biste se uvjerili u postojanje osobe ili institucije koja vam se obraća“, naglasili su iz policije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prevara

Internet prevara

Pale

novac

PU Istočno Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Градоначелник Фоче Милан Вукадиновић организовао је данас састанак са незапосленима дјеце погинулих бораца да би се заједно сагледале могућности запослења.

Gradovi i opštine

Zaposlenje djece poginulih boraca - zajednički zadatak društva, grada i republike

2 h

0
Најава утакмице: Кошаркаши Игокее вечерас дочекују сарајевску Босну у првој утакмици финала првенства БиХ.

Košarka

KK Igokea poziva navijače: Uz vašu podršku do pobjede nad Bosnom

2 h

0
vrućina sunce toplota

Svijet

Stiže Super El Ninjo: Očekuju se rekordne vrućine

2 h

0
Несрећа на Козари

Hronika

Težak udes na Kozari - vatrogasci izvlačili ljude iz auta

2 h

0

Više iz rubrike

Несрећа на Козари

Hronika

Težak udes na Kozari - vatrogasci izvlačili ljude iz auta

2 h

0
Катастрофалне поплаве у Јабланици.

Hronika

Istraga razornih poplava u Donjoj Jablanici: FUP izuzima dokumentaciju iz Ministarstva privrede HNK

2 h

0
Полиција Србија

Hronika

Muškarac (41) izboden u stanu: Drama na Čukarici, policija i hitna na terenu

3 h

0
Невесиње: Осумњичени за тровање двије краве предат Тужилаштву

Hronika

Nevesinje: Osumnjičeni za trovanje dvije krave predat Tužilaštvu

3 h

0

  • Najnovije

15

38

"Mobilni telefon može da eksplodira kada grmi"

15

34

Najgori tim Lige šampiona zaradio više od osvajača Lige konferencije

15

30

Šeranić: Od 1. jula uvećan materinski dodatak

15

29

Bitno: Očekivanja od Svjetskog prvenstva

15

25

Dodik nakon sastanka sa Šojguom: U Srpskoj se borimo protiv kolonijalnog jarma i da očuvamo slobodu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner