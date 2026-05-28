Stiže Super El Ninjo: Očekuju se rekordne vrućine

ATV
28.05.2026 13:39

vrućina sunce toplota
Foto: Pexel/ Fatih Turan

Postoji mogućnost da bi naredna godina mogla biti najtoplija ikada zabilježena, jer se očekuje pojava “Super El Ninjo” fenomena.

Ovaj prirodni klimatski fenomen nastaje kada postoji duži period povišenih temperatura površine mora u centralnom i istočnom dijelu ekvatorijalnog Pacifika.

Nadolazeći El Ninjo mogao bi dovesti do ekstremnih vremenskih uslova, kao i do nestašica hrane i velikih humanitarnih problema širom svijeta.

Satelit Sentinel-6 Mihael Freilih posmatra Kelvinove talase na površini mora, piše ladbible.

Kako se ovi talasi toplije vode kreću prema istoku preko Pacifika, NASA je zabilježila satelitske slike koje pokazuju promjene u nivou mora prije početka El Ninja.

Očekuje se da će fenomen nastupiti kasnije tokom godine, što bi u nekim regijama moglo izazvati obilne padavine, dok bi druge mogle ostati bez njih. Upozorava se da će to uticati na svakodnevni život i globalnu ekonomiju.

Nekoliko ovih toplih talasa već je uočeno na satelitskim podacima iz 2026. godine, pokazujući veliko područje zagrijane vode u Pacifiku kod obale Južne Amerike.

NASA objašnjava da se voda širi kada se zagrijava, pa porast nivoa mora ukazuje na porast temperature okeana.

Satelit Sentinel-6 Mihael Freilih, lansiran 2020. godine u saradnji sa ESA (Europskom svemirskom agencijom) u okviru EU Kopernikus programa, mjeri visinu nivoa mora širom okeana svakih 10 dana s vrlo velikom preciznošću.

U slučaju El Ninja, satelit prati tzv. Kelvinove tople valove.

"Ovi talasi se obično formiraju nakon kratkih perioda kada vjetrovi iznad zapadnog dijela ekvatorijalnog Pacifika promijene smjer iz uobičajenog istok–zapad u zapad–istok”, objašnjava NASA. “To, zajedno s opštim slabljenjem istočnih vjetrova duž ekvatora, dovodi do zagrijavanja vode i porasta nivoa mora.”

Topli Kelvinovi valovi često prethode El Ninjo događajima.

Istraživač Džoš Vilis rekao je da je ovogodišnji događaj počeo kasnije nego veliki El Ninji iz 2015. i 1997. godine, ali da bi mogao jačati.

Najjači El Ninjo do sada bio je onaj iz 1990-ih, koji je uzrokovao smrt oko 23.000 ljudi i štetu od 21 do 28 milijardi funti.

Fenomen je tada izazvao poplave, ciklone, suše i požare.

U decembru 2015. godine, u Velikoj Britaniji su zabilježene neke od najgorih poplava u historiji, što se takođe povezivalo s El Ninjom.

Kako nastaje El Ninjo godina?

Sve počinje sa tzv. pasatnim vjetrovima, koji stalno duvaju oko ekvatora i obično idu od istoka prema zapadu. U Pacifiku to znači od Amerike prema Australiji i Novom Zelandu.

Vjetrovi guraju toplu vodu prema zapadu, gdje je zagrijava sunce, pa se tamo formira topla i vlažna atmosfera s čestim padavinama. U isto vrijeme, hladna voda iz dubine okeana dolazi na istoku.

Tokom El Ninjo godina, ovaj sistem se poremeti.

Kada pasatni vjetrovi oslabe ili promijene smjer, razlika u temperaturi između istoka i zapada se smanjuje, pa se i inače hladni dijelovi okeana zagrijavaju.

To mijenja obrasce padavina i vjetrova širom Pacifika, što ima posljedice i na globalne vremenske prilike.

