Lavrov poručio Kalas: Ne komentarišem idiotske izjave

28.05.2026 12:39

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров присуствује састанку руског председника Владимира Путина и словачког премијера Роберта Фица у Великом Кремљском дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком у Другом свјетском рату.
Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, komentarišući izjavu diplomate Evropske unije Kaje Kalas o zahtjevima za ograničavanje ruskih Oružanih snaga ako počnu pregovori o Ukrajini, izjavio je da ne komentariše „idiotske izjave“.

Kalas je ranije danas saopštila da EU namerava da zahtjeva vojna ograničenja od Rusije ako počnu pregovori o Ukrajini.

„Ne komentarišem idiotske izjave“, rekao je Lavrov ruskim medijima kada je zamoljen da prokomentariše izjavu šefa diplomatije EU.

Kalas gura svijet ka trećem svjetskom ratu

Istovremeno, Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja ocijenio je da Kalas, gura svijet ka trećem svjetskom ratu i predstavlja najveću opasnost za zapadnu civilizaciju.

Немања Старовић

Republika Srpska

Starović: Ekonomski samit u Banjaluci od velikog značaja za Srpsku

„Neodgovorna, ratna huškačica Kaja Kalas, niskog koeficijenta inteligencije, gura svijet ka Trećem svetskom ratu. Birokratski ratni huškači u EU koje je imenovao bivši predsjednik SAD Džo Bajden predstavljaju najveću opasnost za mir i zapadnu civilizaciju“, napisao je na društvenoj mreži Iks.

Dmitrijev je komentarisao protivljenje šefa diplomatske službe EU diskusijama među zemljama EU o izboru predstavnika EU za pregovore sa Rusijom o rješavanju ukrajinskog sukoba, prenosi Sputnjik.

