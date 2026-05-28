Starović: Ekonomski samit u Banjaluci od velikog značaja za Srpsku

Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović,rekao je da Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, organizovan pod pokroviteljstvom Gold instituta za međunarodnu saradnju na pravi način pozicionira Banjaluku kao jedan od najvažnijih centara dijaloga diplomatske intelektualne razmjene u regionu Zapadnog Balkana.

"Ovo je dobra prilika za razmjenu političkih, ekonomskih i bezbjednosnih stavova sa važnim sagovornicima u svijetu", rekao je Starović.

Istakao je da je logično razmišljanje da Srbija uđe u EU.

"Više od 100 je procesnih koraka, na tom putu. Sve što je postigla Srbija u posljednjih deset godina na ekonomskom planu, ne bi bila moguća da ne projektuje stabilnost, da nije stvoreno takvo privredno okruženje, ali i da nismo na evropskom putu. Dvostruki aršini postoje, nekim zemljama kandidatima su vrata otvorena. Mi moramo da vodimo računa o našoj sudbini", rekao je Starović.

Kaže da bi trebao pomenuti dva osnovna načela srpske spoljne politike.

"To je vojna neutralnost, ne želimo da uđemo ni u jedan vojni savez ili blok. I drugo, to je politička nezavisnost", kaže Starović u obraćanju.