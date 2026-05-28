Logo
Large banner

Vidović: Finansijsko tržište - pokretač ekonomije, nastaviti kvalitetan rad

Autor:

ATV
28.05.2026 11:52

Komentari:

0
Министар финансија Републике Српске
Foto: ATV

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je danas da je obilježavanje 25 godina rada Banjalučke berze značajan jubilej i da je zahvaljujući predanom radu napravljeno veoma uspješno, organizovano, transparentno i tržište koje je pokretač ekonomije.

"Svako finansijsko tržište govori kakvo je stanje u državi o kojoj se govori. Mi možemo reći da je naše finansijsko tržište pokretač ekonomije i da ono govori o stepenu razvoja ekonomije", rekla je Vidovićeva novinarima na Međunarodnoj konferenciji Banjalučke berze povodom obilježavanja 25 godina rada i razvoja tržišta kapitala u Srpskoj.

Ona je izrazila nadu da će se nastaviti sa ovako kvalitetnim radom.

"Ponosna sam što možemo reći da, u skladu sa obimom ekonomije u Republici Srpskoj, brojem stanovnika, privrednim aktivnostima, imamo vrlo razvijeno finansijsko tržište, čak i od drugih zemalja u okruženju koje imaju mnogo jaču ekonomiju", istakla je Vidovićeva.

Ona je dodala da je u početku bilo teških problema i da je sve to trebalo prevazići.

"Zahvaljujem svim ljudima koji su radili na početku i osnivali Berzu, stvarali naše finansijsko tržište", poručila je Vidovićeva.

Бањалучка берза, конференција

Banja Luka

Konferencija u Banjaluci povodom 25 godina rada Banjalučke Berze

Ona je dodala da predstoje veliki izazovi, a to je digitalizacija u svim poslovima finansijskog tržišta.

"Ne sumnjam da će se finansijsko tržište i u to uklopiti", rekla je Vidovićeva.

U Banjalučkom Kulturnom centru Banski dvor održava se konferencija povodom obilježavanja 25 godina postojanja i uspješnog rada Banjalučke berze, koja je tokom protekle dvije i po decenije postala ključni segment finansijskog tržišta Republike Srpske.

Skup je okupio oko 250 učesnika, među kojima su najistaknutiji predstavnici finansijskog i ekonomskog sektora regiona.

Konferenciji, osim ministra finansija Republike Srpske Zore Vidović i direktora Banjalučke berze Borisa Srdića, prisustvuje i direktor Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske Ognjen Mihajlović, kao i direktori berzi iz Beograda, Zagreba, Ljubljane i Sjeverne Makedonije.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zora Vidović

Banjalučka berza

ekonomija

Republika Srpska

tržište

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Невесиње: Осумњичени за тровање двије краве предат Тужилаштву

Hronika

Nevesinje: Osumnjičeni za trovanje dvije krave predat Tužilaštvu

51 min

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Gradovi i opštine

MUP Srpske izdao saopštenje: Pozivamo sve građane

52 min

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

U saobraćajnoj nesreći kod Sarajeva povrijeđene dvije osobe

1 h

0
Затвор-чувар

Hronika

Poznat po pljački zlatare u Tokiju: Određen pritvor pripadniku grupe "Pink panter"

1 h

0

Više iz rubrike

Ели Голд

Republika Srpska

Eli Gold: Samit u Banjaluci važna prilika za izgradnju odnosa Srpske i SAD

1 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик почео је обраћање на пленарној сједници Међународног форума о безбједности истакавши да је за мале државе битно понашање великих сила.

Republika Srpska

Dodik u Moskvi: Srpskom narodu bitno koja sila vodi dosljednu i pravednu politiku

1 h

0
Предсједавајући Голд института генерал Мајкл Флин за говорницом.

Republika Srpska

Flin: Sloboda - primarna potreba svakog ljudskog bića na planeti

1 h

0
Данас сједница Владе Републике Српске: На дневном реду више од 30 тачака

Republika Srpska

Danas sjednica Vlade Republike Srpske: Na dnevnom redu više od 30 tačaka

2 h

0

  • Najnovije

12

37

Starović: Ekonomski samit u Banjaluci od velikog značaja za Srpsku

12

35

Zbog sulude greške Srpkinja 59 godina ne može da izvadi ličnu

12

34

Muškarac (41) izboden u stanu: Drama na Čukarici, policija i hitna na terenu

12

32

Teo Milanković iz Prnjavora predstavio svoj projekat u Njujorku

12

29

Hrvatska mijenja zakon: Rad na crno postaje preskup rizik za poslodavce

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner