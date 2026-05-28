Vidović: Finansijsko tržište - pokretač ekonomije, nastaviti kvalitetan rad

Autor:ATV
Komentari:0
Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je danas da je obilježavanje 25 godina rada Banjalučke berze značajan jubilej i da je zahvaljujući predanom radu napravljeno veoma uspješno, organizovano, transparentno i tržište koje je pokretač ekonomije.
"Svako finansijsko tržište govori kakvo je stanje u državi o kojoj se govori. Mi možemo reći da je naše finansijsko tržište pokretač ekonomije i da ono govori o stepenu razvoja ekonomije", rekla je Vidovićeva novinarima na Međunarodnoj konferenciji Banjalučke berze povodom obilježavanja 25 godina rada i razvoja tržišta kapitala u Srpskoj.
Ona je izrazila nadu da će se nastaviti sa ovako kvalitetnim radom.
"Ponosna sam što možemo reći da, u skladu sa obimom ekonomije u Republici Srpskoj, brojem stanovnika, privrednim aktivnostima, imamo vrlo razvijeno finansijsko tržište, čak i od drugih zemalja u okruženju koje imaju mnogo jaču ekonomiju", istakla je Vidovićeva.
Ona je dodala da je u početku bilo teških problema i da je sve to trebalo prevazići.
"Zahvaljujem svim ljudima koji su radili na početku i osnivali Berzu, stvarali naše finansijsko tržište", poručila je Vidovićeva.
Banja Luka
Konferencija u Banjaluci povodom 25 godina rada Banjalučke Berze
Ona je dodala da predstoje veliki izazovi, a to je digitalizacija u svim poslovima finansijskog tržišta.
"Ne sumnjam da će se finansijsko tržište i u to uklopiti", rekla je Vidovićeva.
U Banjalučkom Kulturnom centru Banski dvor održava se konferencija povodom obilježavanja 25 godina postojanja i uspješnog rada Banjalučke berze, koja je tokom protekle dvije i po decenije postala ključni segment finansijskog tržišta Republike Srpske.
Skup je okupio oko 250 učesnika, među kojima su najistaknutiji predstavnici finansijskog i ekonomskog sektora regiona.
Konferenciji, osim ministra finansija Republike Srpske Zore Vidović i direktora Banjalučke berze Borisa Srdića, prisustvuje i direktor Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske Ognjen Mihajlović, kao i direktori berzi iz Beograda, Zagreba, Ljubljane i Sjeverne Makedonije.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
51 min0
Gradovi i opštine
52 min0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
12
37
12
35
12
34
12
32
12
29
Trenutno na programu