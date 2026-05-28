Katastrofa u Srbiji, vojska pomaže građanima

Zamjenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio je da je u večernjim satima došlo do novog incidenta na cjevovodu Rzavskog vodovoda, na mjestu na kojem je prethodnih dana vršena sanacija, zbog čega je ponovo obustavljena isporuka vode gradu, kao i da je sanacija u toku.

Milić je naveo da je došlo do pucanja susjedne betonske cijevi, što će zahtijevati novu intervenciju i dodatno vrijeme za sanaciju.

"U popodnevnim, odnosno večernjim satima juče dogodio se novi incident na cjevovodu Rzavskog vodovoda, na mjestu gdje je rađena sanacija prethodnih nekoliko dana. Došlo je do pucanja susjedne betonske cijevi, tako da će to zahtijevati novu intervenciju i posljedica toga je zatvaranje vode i obustava isporuke gradu Čačku", rekao je Milić.

Prema njegovim riječima, Gradski štab za vanredne situacije je tokom jučerašnjeg dana, večeri i noći obezbijedio dodatne cisterne iz više gradova - Kraljeva, Užica, Aranđelovca, Bajine Bašte i Kosjerića.

"To su gradovi koji su nam izašli u susret. Danas sukcesivno stižu cisterne, jedan dio cisterni je za transport vode za piće, a jedan dio cisterni je za transport vode za tehničku upotrebu. Neke cisterne su već stigle i pojačale prisustvo cisterni u gradu, a neke će stići u toku dana", kazao je Milić.

On je dodao da je značajnu pomoć pružila i Vojska Srbije, od koje se tokom dana očekuje 10 cisterni za transport vode za piće, dok se Crveni krst Srbije uključio sa pet stacionarnih cisterni.

"Sa ovim brojem cisterni očekujemo da ćemo koliko toliko građanima učiniti podnošljivim naredna 24 sata, jer očekujemo da se sutra u toku dana riješi ovaj problem sa zamjenom cijevi, u toku popodneva punjenje sistema i sutra u toku večeri nadamo se da ćemo imati vodu za tehničku upotrebu", rekao je Milić.

Govoreći o prethodnoj sanaciji, on je naglasio da radovi na zamjeni oštećene betonske cijevi nisu uzrokovali novi kvar.

"Sve ono što smo pričali prethodnih dana bazirali smo na izvještajima direktora i rukovodstva javnog preduzeća Rzav i njihovih inženjera. I ono što su uradili do sada, zamjena betonske cijevi koja je pukla čeličnom cijevi, varenje i dihtovanje, sve je funkcionisalo i funkcioniše normalno. Nije došlo do kvara na tom dijelu vodovoda. Pukla je nova cijev, to je realan život, dešava se. Koji je razlog pucanja, čekam izvještaj od nadležnih i javnost će biti blagovremeno obaviještena", naveo je Milić.

Zahvalio je JKP "Vodovod" na, kako je rekao, nadljudskim naporima da se obezbijede minimalne količine vode za niže dijelove grada.

"Trenutno naši bunari proizvode 130 litara u sekundi, što je maksimum u ovom trenutku i niži dijelovi grada imaju vodu, odnosno nisu bili bez vode ovih dana", rekao je Milić.

Na mjestu havarije, ističe, iskopana je velika površina kako bi se pristupilo oštećenom dijelu cjevovoda i izvršila zamjena betonske cijevi čeličnom.

"Izvršeno je varenje, a varenje mora da se vrši na suvim cijevima i taj proces traje dugo. Samo varenje traje osam sati. Juče smo imali hitan sastanak sa predstavnicima javnog preduzeća Rzav, direktorom, inženjerima, a u pomoć su nam pritekli i predstavnici Puteva Užice. Te stručne informacije koje sada iznosim čuo sam na tom sastanku", kazao je Milić.

On je naveo da se tokom jučerašnjeg dana sumnjalo da je popustio var ili dihtung na već ugrađenoj cijevi, ali da je nakon ispumpavanja vode utvrđeno da je nova cijev ispravna.

"Sinoć, kada su dodatnim pumpama ispraznili rupu, došli su do saznanja da sve stoji na svom mjestu, a da je susjedna betonska cijev pukla i da mora da bude zamijenjena. Da li je pukla od vibracija u toku rada ili iz nekog drugog razloga, to zasad ne znam, ali očekujemo da u što kraćem roku bude zamijenjena", rekao je Milić.

Podsjetio je da punjenje kompletnog sistema traje između sedam i osam sati do uključivanja vode u rezervoare.

"Seosko područje je do juče imalo vodu, međutim od sinoć više nema. Tražiću od JKP Vodovod da, kada bude krenulo punjenje rezervoara, istovremeno ide i punjenje gradskih i seoskih rezervoara, jer očekujem da će se snabdijevanje stabilizovati", kazao je Milić.

On je dodao da je sa JP "Rzav" dogovoreno da Čačku u toku dana isporučuje maksimalne količine vode, odnosno 380 litara u sekundi.

"Zahvaljujući tome imali smo djelimično pune rezervoare, tako da se juče cijeli dan i do kasno u noć u gradu imala voda. Planirali smo da tim tempom do vikenda napunimo rezervoare i da za vikend obustavimo isporuku kako bismo za sedam do osam sati riješili problem, a da za to vrijeme grad ima vodosnabdijevanje zahvaljujući punim rezervoarima. Međutim, sinoć se dogodio kvar koji je mnogo ozbiljniji i izazvao mnogo veće izlivanje vode, zbog čega je morao da bude zatvoren dotok vode i ponovo se vraćamo u situaciju od pre nekoliko dana, da nećemo imati vodu određeno vreme", naveo je Milić.

Lokacije cisterni

Gradski štab za vanredne situacije objavio je i lokacije cisterni sa tehničkom i pijaćom vodom.

Cisterne sa vodom za tehničku upotrebu nalaze se kod Vatrogasnog doma, Lavažnice, Stop Šopa na Aveniji, kod Hotela "Morava", gdje je raspoređena i komunalna cisterna, kao i kod Ljubićkog keja i igrališta.

Cisterne sa pijaćom vodom postavljene su u Ulici Danice Marković u Ljubiću, kod Stop Šop na Aveniji, kod vrtića "Bambi", Osnovne škole "Filip Filipović", na prostoru starog autoprevoza, kod Gradskog trga i kod Plave hale u Atenici.

"Kako nam budu stizale nove cisterne iz gradova koji su nam pomogli, tako ćemo ih raspoređivati na nove lokacije. Na seoskom području slaćemo pokretne cisterne koje će služiti po selima i tamo gdje bude bilo potrebno", rekao je Milić.

Govoreći o radu škola, on je naveo da je u saradnji sa Školskom upravom dogovoreno da nastavu održavaju samo škole koje imaju uslove za rad.

"U komunikaciji sa načelnicom Školske uprave dogovorili smo da škole koje imaju mogućnosti da sprovode nastavu i obezbijeđenu tehničku vodu budu u nastavi, a one škole koje ne mogu da odgovore tim uslovima danas ne rade. Za sutra ćemo se dogovarati u zavisnosti od situacije", kazao je Milić, prenosi "Tanjug".