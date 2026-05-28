Logo
Large banner

Drama u Zemunu: Žena zaglavljena na vratima autobusa, vozač je vukao ulicom

Autor:

ATV
28.05.2026 10:06

Komentari:

0
Драма у Земуну: Жена заглављена на вратима аутобуса, возач је вукао улицом
Foto: Unsplash

Sedamdesetsedmogodišnja žena zadobila je jutros teške tjelesne povrede prilikom izlaska iz autobusa u Zemunu.

Nesreća se dogodila kada je vozač zatvorio vrata dok je putnica još izlazila, nakon čega je autobus nastavio da se kreće vukući nesrećnu ženu duž ulice.

Do incidenta je došlo oko 8.50 časova u Ulici 20. oktobra, na liniji broj 15. Kako piše „Blic“, vrata autobusa su priklještila dio odjeće ili tijela putnice prilikom izlaska. Vozač, koji nije primijetio situaciju, nastavio je da vozi, zbog čega je žena vučena po asfaltu, a nakon nekoliko metara pala je na kolovoz.

"Zadobila je teške povrede. Razbijena joj je brada, izbijeni su joj zubi, a povrijeđeni su joj grudni koš i lijeva ruka. Ona je ispala, a vozač je nastavio da vozi", navodi izvor blizak istrazi.

Na lice mjesta odmah je stigla ekipa Hitne pomoći koja je povrijeđenu ženu hitno prevezla u Urgentni centar, kao i policijska patrola koja je izvršila uviđaj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

autobus

povrijeđena žena

nezgoda

Zemun

teške povrede

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бањалучки Водовод упутио молбу грађанима

Banja Luka

Banjalučki Vodovod uputio molbu građanima

2 h

0
У Европи се налази најстарија кафана на свијету: Непрекидно ради већ више од 300 година

Svijet

U Evropi se nalazi najstarija kafana na svijetu: Neprekidno radi već više od 300 godina

2 h

1
Владимир Путин Русија

Svijet

Putin: Terorizam i nuklearne prijetnje su izazov za cijeli svijet

2 h

5
Полицијско возило МУП-а Републике Српске.

Hronika

Arsenal oružja pronađen u Modriči: Policija pretresla kuću i oduzela automatske puške

2 h

0

Više iz rubrike

Полицајци на Косову и Метохији у униформама.

Srbija

Sa zgrade Željeznice Srbije u Zvečanu skinut natpis na ćirilici

2 h

0
Душан открио мрачне тајне затвора: Гурали су му главу у шољу, мокрили по кревету..

Srbija

Dušan otkrio mračne tajne zatvora: Gurali su mu glavu u šolju, mokrili po krevetu..

3 h

0
Жена осумњиченог за убиство Александра Нешовића ипак иза решетака

Srbija

Žena osumnjičenog za ubistvo Aleksandra Nešovića ipak iza rešetaka

18 h

0
Ратко Младић

Srbija

Pavićević: Generala Mladića hitno prebaciti na liječenje u Srbiju

20 h

0

  • Najnovije

12

37

Starović: Ekonomski samit u Banjaluci od velikog značaja za Srpsku

12

35

Zbog sulude greške Srpkinja 59 godina ne može da izvadi ličnu

12

34

Muškarac (41) izboden u stanu: Drama na Čukarici, policija i hitna na terenu

12

32

Teo Milanković iz Prnjavora predstavio svoj projekat u Njujorku

12

29

Hrvatska mijenja zakon: Rad na crno postaje preskup rizik za poslodavce

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner