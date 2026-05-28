Drama u Zemunu: Žena zaglavljena na vratima autobusa, vozač je vukao ulicom

Nesreća se dogodila kada je vozač zatvorio vrata dok je putnica još izlazila, nakon čega je autobus nastavio da se kreće vukući nesrećnu ženu duž ulice.

Do incidenta je došlo oko 8.50 časova u Ulici 20. oktobra, na liniji broj 15. Kako piše „Blic“, vrata autobusa su priklještila dio odjeće ili tijela putnice prilikom izlaska. Vozač, koji nije primijetio situaciju, nastavio je da vozi, zbog čega je žena vučena po asfaltu, a nakon nekoliko metara pala je na kolovoz.

"Zadobila je teške povrede. Razbijena joj je brada, izbijeni su joj zubi, a povrijeđeni su joj grudni koš i lijeva ruka. Ona je ispala, a vozač je nastavio da vozi", navodi izvor blizak istrazi.

Na lice mjesta odmah je stigla ekipa Hitne pomoći koja je povrijeđenu ženu hitno prevezla u Urgentni centar, kao i policijska patrola koja je izvršila uviđaj.