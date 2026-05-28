Putin: Terorizam i nuklearne prijetnje su izazov za cijeli svijet

Autor:

ATV
28.05.2026 09:56

Владимир Путин Русија
Foto: Tanjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool/AP

Međunarodni terorizam i rizici nekontrolisanog širenja nuklearnog oružja predstavljaju ozbiljnu opasnost za sve države bez izuzetka, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin u video-obraćanju prikazanom na plenarnoj sjednici Međunarodnog foruma o bezbjednosti, prenose RIA Novosti.

"Kao i ranije, ozbiljnu opasnost za sve države bez izuzetka predstavljaju međunarodni terorizam, rizici nekontrolisanog širenja nuklearnog oružja, ekstremizam, narko-biznis i sajber kriminal", istakao je.

Predsjednik Rusije je pozdravio učesnike foruma i napomenuo da će tokom nekoliko dana biti održano 25 tematskih zasedanja, konferencija, okruglih stolova, brifinga i prezentacija, tokom kojih će sveobuhvatno razmotriti ključna pitanja regionalne i globalne bezbjednosti.

Putin je naglasio da su ovakvi reprezentativni skupovi globalnog nivoa i direktan profesionalni dijalog danas posebno potrebni, u trenutku kada se svijet suočava sa ozbiljnim izazovima.

Takođe, izjavio je da Rusija aktivno učestvuje u radu na obezbjeđivanju regionalne i globalne stabilnosti.

"Savremeni svijet je međuzavisan i međusobno povezan, zbog čega eskalacija napetosti u pojedinim regionima negativno utiče na celokupnu svetsku zajednicu", istakao je ruski predsjednik.

Prema njegovim riječima, ideje iznijete na Međunarodnom forumu o bezbjednosti doprinijeće razvoju partnerstva između država učesnica.

Međunarodni forum o bezbjednosti održava se u Moskvi od 26. do 29. maja, prenosi RT Balkan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

