Arsenal oružja pronađen u Modriči: Policija pretresla kuću i oduzela automatske puške

28.05.2026 09:52

Полицијско возило МУП-а Републике Српске.
Foto: ATV/Branko Jović

Policijski službenici Policijske stanice Modriča, postupajući po naredbi Osnovnog suda u Modriči, izvršili su juče pretres stambenog objekta koji koristi osoba inicijala N.S. sa područja ove opštine, prilikom čega je pronađena veća količina naoružanja.

Tokom pretresa, policija je pronašla i privremeno oduzela dvije automatske puške, jednu poluautomatsku pušku, tri pripadajuća okvira za automatsku pušku i četiri metka kalibra 7,62 mm.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj. Tužilac se izjasnio da navedeno djelo ima obilježja krivičnog djela „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.

Nakon dokumentovanja predmeta, protiv osobe N.S. biće preduzete zakonske mjere i radnje u skladu sa tužilačkom odlukom.

Zatraženo produženje pritvora za Tarika Prusca

Hronika

Zatraženo produženje pritvora za Tarika Prusca

2 h

0

