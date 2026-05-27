I dalje potraga za dječakom koji je nestao u Drini

Pripadnici Policijske uprave, Službe civilne zaštite, vatrogasno-spasilačke jedinice i ronilački timovi i dalje pretražuju korito i priobalni pojas Drine u blizini naselja Branjevo u potrazi za d‌ječakom koji je nestao u ovoj rijeci, rečeno je danas Srni u Policijskoj upravi Zvornik.

Potraga za d‌ječakom trajaće dok ne bude pronađen, odnosno dok ne padne noć. D‌ječak je, prema izjavi svjedoka, nestao u Drini tokom kupanja u blizini Branjeva. Policiji je prijavljeno juče u 15.30 časova da je d‌ječak nestao u Drini, kupajući se sa grupom maloljetnika.

