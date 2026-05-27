Užas u Hrvatskoj: Oteli djevojku, zlostavljali je i silovali pred djetetom

Troje Hrvata uhapšeno je i optuženo zbog otmice i zlostavljanja 26-godišnje djevojke.

Županijsko državno tužilaštvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv troje hrvatskih državljana zbog niza teških krivičnih d‌jela počinjenih na štetu 26-godišnje žene. Optuženi su muškarac rođen 1973., mladić rođen 2007. i žena rođena 1988. godine. Zločini su se, prema optužnici, događala tokom oktobra i novembra 2025. na području Primorsko-goranske županije, saopštilo je Županijsko državno tužilaštvo u Rijeci.

Kako piše Telegram, 26-godišnjakinja je prisilno boravila u kući optuženih, 52-godišnjak ju je više puta silovao, pa i pred d‌jecom, te su je sve troje premlatili, tako da je s teškim povredama morala biti prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka.

Detalji zločina

Prvooptuženog 53-godišnjaka tereti se za ukupno tri teška krivična d‌jela protiv polne slobode, tri krivična d‌jela zadovoljavanja pohote pred d‌jetetom mlađim od petnaest godina te za nanošenje teške tjelesne povrede.

Drugooptuženog mladića (2007.) i trećeoptuženu ženu (1988.) optužnica tereti za nanošenje teške tjelesne povrede i protivpravno oduzimanje slobode 26-godišnjoj žrtvi. Trećeoptužena 38-godišnjakinja tereti se i za krivična d‌jela povrede d‌jetetovih prava, koja je počinila na štetu svoje d‌jece.

Državno tužilaštvo zatražilo je da se prvooptuženom produži istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog d‌jela. Za drugo dvoje optuženih predloženo je produženje ranije određenih mjera opreza.