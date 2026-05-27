Šok: Druga teniserka svijeta i šampionka AO ispala sa Rolan Garosa

Kakav šok! Druga teniserka svijeta i aktuelna osvajačica Australijan opena, Elena Ribakina, ispala je sa Rolan Garosa već u drugom kolu, pošto je od nje u tri seta bila bolja Ukrajinka Julija Starodubceva – 3:6, 6:1, 7:6!

Starodubceva, 55. igračica svijeta, ostvarila je svoju najveću pobjedu u karijeri nakon dva i po sata igre, kada je preokrenula poslije prvog izgubljenog seta i u trećem slavila u taj-brejku (10:4).

Kada je Ribakina povela sa 5:1 u prvom setu, malo ko je mislio da ćemo ovog popodneva gledati bilo kakvu dramu kada je u pitanju pomenuti meč.

Starodubceva je vraćanjem jednog brejka najavila da se neće tako lako predati, iako nije uspjela da spasi prvi set.

Međutim, drugi je odigrala fenomenalno, koristila je veliki broj neiznuđenih grešaka od strane rivalke i izgubila je samo jedan gem – 6:1.Prava drama uslijedila je u trećem, koji je trajao kao prva dva zajedno.

Starodubceva je povela sa 3:0, uz dva osvojena servisa, da bi se Ribakina vratila i izjednačila na 4:4.

Nakon 2:2 u taj-brejku, Starodubceva je vezala četiri poena i odlijepila se dovoljno da pojača pritisak na drugu igračicu svijeta, dok je kod 9:3 bilo jasno da je sve gotovo i da će Ukrajinka u 3. kolo gde čeka bolju iz duela Vang-Baptist.

