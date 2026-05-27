Cvijanović: Drago mi je da sam doprinijela razvoju Prnjavora

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da joj je drago što je, uz predsjednika Milorada Dodika i druge predstavnike republičke i lokalne vlasti iz redova SNSD-a, imala priliku da doprinese razvoju Prnjavora.

Cvijanovićeva je zahvalila gradskom rukovodstvu, sa gradonačelnikom Darkom Tomašem na čelu, za dugogodišnju uspješnu saradnju, kao i Povelju počasnog građanina koju su joj danas uručili.

"Sa istom energijom, odgovornošću i posvećenošću nastavljamo dalje - za još snažniji i uspješniji Prnjavor i Republiku Srpsku", poručila je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Željki Cvijanović danas je u Prnjavoru uručena Povelja počasnog građanina sa zlatnim grbom grada, koja joj je dodijeljena povodom Dana grada za značajne rezultate i zalaganja od interesa za grad i širu zajednicu.