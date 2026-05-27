Dodik: Insistiraćemo na ograničenom mandatu visokog predstavnika

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska insistira da se visokom predstavniku ograniči mandat do dvije godine i da je o tome danas upoznao i zamjenika ministra spoljnih poslova Ruske Federacije Aleksandra Gruška.

Dodik je na sastanku sa Gruškom u Moskvi, kojem je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, rekao da je ruska strana upućena u kakvim okolnostima živi srpski narod u BiH i šta je sve urađeno protiv srpskog naroda, prenosi Srna.

"Mi smo ovd‌je rekli da smo protiv bilo kakvog izmještanja. Ako oni to izmjeste negd‌je kao što zagovaraju neki, ovaj će ostati tu još sto godina, a to znači da naša sloboda nikada neće biti dosegnuta, jer ćemo uvijek imati protiv sebe takve birokrate", rekao je Dodik za medije iz Republike Srpske.

On je istakao da će Republika Srpska prihvatiti svaki dogovor koji će imati podršku svih u Savjetu bezbjednosti.

"To uključuje i ruski pristup i naše tradicionalne prijatelje Kineze koji su se apsolutno na pravi način ponašali u vezi sa tim pitanjem, ali i Amerikance koji su sada pokazali novi interes u pogledu iznalaženja kvalitetnog rješenja. Svakako o tome trebaju da daju zajedno sa Rusima i drugima glavnu riječ", rekao je Dodik.

On je naglasio da su zamolili prijatelje u Moskvi da to bude novi čovjek, sa ograničenim vremenskim trajanjem, godinu dana, najviše dvije, a kada te dvije godine isteknu, da istekne i funkcija visokog predstavnika.

Dodik je rekao da raduje stav Amerike prema kojem će svi zainteresovani biti konsultovani.

On je napomenuo da u Aneksu 10 Dejtonskog sporazuma piše da visokog predstavnika biraju strane potpisnice tog aneksa, a potpisala ga je i Republika Srpska, kao i Srbija, Federacija BiH, Hrvatska i zajednički nivo BiH.

"To je tih pet strana koje biraju. I da se on potvrđuje relevantnom rezolucijom Saveta bezbjednosti", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da je ruska strana veoma upućena u detalje, iako nije članica Savjeta za implementaciju mira, te da je na sastanku rekao da bi bilo interesantno vid‌jeti kako bi reagovala EU ukoliko bi se Ruska Federacija vratila u Savjet za implementaciju mira.

"Vjerujem da će ovi Evropljani odmah podizati nosove i da će oni u tom pogledu praviti određene smetnje", naveo je Dodik.

On je dodao da, u svakom slučaju, visoki predstavnik, koji bude imenovan, mora da počisti sav nered koji je napravio Kristijan Šmit.

"Mora da poništi njegove odluke i da revidira mnoge odluke visokih predstavnika koje su bile protivne ustavu, jer ćemo samo na taj način razumjeti istinsko zalaganje koje deklarativno već čujemo od Amerikanaca i drugih velikih sila da je možda spas za BiH da se vratimo na izvorni Dejtonski sporazum", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da, iako daje prednost izvornom Dejtonskom sporazumu, ipak, ne vjeruje da je to moguće i da i u tom pogledu treba imati neku vrstu alternative.

"O toj alternativi ćemo pričati poslije. Nismo nešto razgovarali. Ono što je i nama i Rusima jasno, to je da da je Zapad nespreman da podržava ugovore koje potpiše", rekao je Dodik.

On je dodao da su briselska administracija, administracija bivšeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena i mnogi drugi sa Zapada razvalili Dejtonski sporazum, nisu prihvatili ni Kumanovski ni Minski sporazum.

"Onda, zašto gajiti nade da je moguće da ćemo se vratiti na izvorni Dejton? To je iluzija kojom oni možda kupuju vrijeme, ako čujemo nekoga da to govori. Ali moram da kažem, precizno i jasno, da bismo mi mogli da gledamo svoju budućnost organizovani u BiH po izvornom Dejtonu", poručio je Dodik.

On je naveo da bi to podrazumijevalo da se Republici Srpskoj vrate sve nadležnosti koje su Dejtonom bile predviđene.

"To muslimani neće dati. Mi na tome insistiramo. I možda je najbolje kreirati atmosferu mirnog razlaza da očuvamo stabilnost tog prostora", rekao je Dodik i naveo da je o svemu ovome danas razgovarao sa Gruškom.

Dodik je podsjetio da je Gruško nedavno boravio u Banjaluci i da je i tom prilikom upoznat o stavovima Srpske.