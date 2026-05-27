Dodik: Sadržajan i produktivan razgovor sa Gruškom

27.05.2026 16:27

Gruško i Dodik sastanak u Moskvi
Foto: Iks/Milorad Dodik

Sadržajan i produktivan razgovor sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom. Jedna od tema razgovora bila je i Kancelarija OHR-a u BiH, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik iz Moskve.

"Kao što se ruski predsjednik Vladimir Putin i svi suverenistički lideri bore za interese svog naroda i države, i Srbi imaju pravo da se bore za interese vlastitog naroda, što Rusija kao velesila veoma dobro razumije", naveo je Dodik na Iks-u.

