Logo
Large banner

Selak: Podrška institucijama koje svojim radom doprinose jačanju pravnog sistema i vladavine prava

Autor:

ATV
27.05.2026 15:23

Komentari:

0
Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак разговарао је данас, у Бањој Луци, са директорицом Агенције за управљање одузетом имовином Свјетланом Кусић.
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak razgovarao je danas, u Banjoj Luci, sa direktoricom Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Svjetlanom Kusić.

Na sastanku je razgovarano o unapređenju sistema upravljanja imovinom stečenom kriminalnim radnjama, jačanju institucionalne saradnje, kao i budućim aktivnostima koje su usmjerene na jačanje kapaciteta ove Agencije.

Tokom sastanka je istaknut značaj dosljedne primjene zakona i zaštite javnog interesa, a sagovornici su se složili da najveći udarac kriminalu nisu samo kaznene mjere, već i oduzimanje imovine stečene nezakonitim aktivnostima, kao i da međuinstitucionalnu koordinaciju i saradnju treba stalno jačati i unapređivati upravo s tim ciljem.

Ministar Selak je naglasio da će Ministarstvo pravde Republike Srpske nastaviti da pruža podršku institucijama koje svojim radom doprinose jačanju pravnog sistema i vladavine prava u Republici Srpskoj.

„Kao i sve uređene zajednice, i Republika Srpska sprovodi postupak oduzimanja takve imovine, a unaprijedićemo zakonska rješenja koja će doprinijeti efikasnijem i transparentnijem upravljanju oduzetom imovinom kako bi služila interesima građana, posebno socijalno ugroženih kategorija“, istakao je ministar Selak.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Goran Selak

Svjetlana Kusić

ministarstvo pravde

Republika Srpska

Sastanak

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Састанак Додика и Грушка у Москви

Republika Srpska

Sastanak Dodika i Gruška u Moskvi

26 min

0
Dodik i KOsanović u Rusiji

Republika Srpska

Dodik sa Kosanovićem u Moskvi: Pred mladim Banjalučaninom velika karijera pijaniste

36 min

0
Врањеш: Наставак међународне супервизије води у нестанак БиХ

Republika Srpska

Vranješ: Nastavak međunarodne supervizije vodi u nestanak BiH

1 h

1
Незаконите поједине одредбе уредбе о играма на срећу

Republika Srpska

Nezakonite pojedine odredbe uredbe o igrama na sreću

1 h

0

  • Najnovije

15

44

Večera o kojoj bruji region! Ceca objavila fotku sa svjetskim zavodnikom Simoneom

15

41

Detalji hapšenja starlete Tamare Bojanić

15

36

SIPA uhapsila Radovana Jelušića: Osuđivan za pljačku zlatare u Tokiju, hapšen u Rimu i Španiji

15

35

Cvijanović: Zahvalnost svima koji su ugradili svoje živote u temelje Srpske

15

30

Produženo radno vrijeme CI Gradiška

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner