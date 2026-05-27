Selak: Podrška institucijama koje svojim radom doprinose jačanju pravnog sistema i vladavine prava

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak razgovarao je danas, u Banjoj Luci, sa direktoricom Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Svjetlanom Kusić.
Na sastanku je razgovarano o unapređenju sistema upravljanja imovinom stečenom kriminalnim radnjama, jačanju institucionalne saradnje, kao i budućim aktivnostima koje su usmjerene na jačanje kapaciteta ove Agencije.
Tokom sastanka je istaknut značaj dosljedne primjene zakona i zaštite javnog interesa, a sagovornici su se složili da najveći udarac kriminalu nisu samo kaznene mjere, već i oduzimanje imovine stečene nezakonitim aktivnostima, kao i da međuinstitucionalnu koordinaciju i saradnju treba stalno jačati i unapređivati upravo s tim ciljem.
Ministar Selak je naglasio da će Ministarstvo pravde Republike Srpske nastaviti da pruža podršku institucijama koje svojim radom doprinose jačanju pravnog sistema i vladavine prava u Republici Srpskoj.
„Kao i sve uređene zajednice, i Republika Srpska sprovodi postupak oduzimanja takve imovine, a unaprijedićemo zakonska rješenja koja će doprinijeti efikasnijem i transparentnijem upravljanju oduzetom imovinom kako bi služila interesima građana, posebno socijalno ugroženih kategorija“, istakao je ministar Selak.
