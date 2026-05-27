Veliko povećanje: Materinski dodatak u Srpskoj skočio na 746 KM

27.05.2026 16:08

Мајка дијете права мајки
Foto: Pexel/ G_Masters

Materinski dodatak u Republici Srpskoj povećan je sa 406 na 746 maraka, objavljeno je na zvaničnim društvenim mrežama Vlade Republike Srpske.

Kako je navedeno, dodatak je pretrpio značajan rast od čak 83,91 odsto, a ovu pomoć u Srpskoj trenutno prima 3.900 korisnika.

Podsjećamo, materinski dodatak ostvaruje nezaposlena majka u trajanju od 12 mjeseci, dok za blizance, kao i za svako treće i naredno dijete, isplata traje 18 mjeseci.

Ko ima pravo na isplatu?

Pravo na materinski dodatak može ostvariti majka pod sljedećim uslovima:

  • Prebivalište: Da ima prebivalište u Republici Srpskoj najmanje godinu dana prije rođenja djeteta.
  • Status zaposlenja: Da je nezaposlena na dan rođenja djeteta i do isteka roka od 90 dana od dana rođenja djeteta

(Glas Srpske)

