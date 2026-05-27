Logo
Large banner

Cvijanović: Zahvalnost svima koji su ugradili svoje živote u temelje Srpske

Autor:

ATV
27.05.2026 15:35

Komentari:

0
Жељка Цвијановић српски члан Предсједништва БиХ
Foto: Iks/Željka Cvijanović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je u Prnjavoru da borci koji su ugradili živote u temelje Republike Srpske zaslužuju zahvalnost svih generacija koje žive u slobodi.

Cvijanovićeva je u objavi na "Iksu" navela da je u Prnjavoru danas prisustvovala parastosu i položila vijenac kod Spomenika junacima grada, povodom Dana gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.

"Na ovaj dan, 1995. godine, na ozrenskom ratištu poginulo je i nestalo više od 50 boraca sa područja Prnjavora. Neka je vječni pomen i zahvalnost svima koji su ugradili svoje živote u temelje Republike Srpske!", poručila je ona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Prnjavor

Borci Republike Srpske

Darko Tomaš

Parastos

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Цвијановић: Вријеме за затварање ОХР-а

BiH

Cvijanović: Vrijeme za zatvaranje OHR-a

47 min

0
Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Kurban-bajram da podsjeti na međusobno poštovanje

3 h

3
ОХР, Канцеларија високог представника у Сарајеву

BiH

Bivši visoki predstavnici poručili: Vrijeme je za ukidanje OHR-a

4 h

8
ОХР, Канцеларија високог представника

BiH

"Zatvaranje OHR-a ima suštinski značaj za trajan mir u BiH"

18 h

0

  • Najnovije

15

44

Večera o kojoj bruji region! Ceca objavila fotku sa svjetskim zavodnikom Simoneom

15

41

Detalji hapšenja starlete Tamare Bojanić

15

36

SIPA uhapsila Radovana Jelušića: Osuđivan za pljačku zlatare u Tokiju, hapšen u Rimu i Španiji

15

35

Cvijanović: Zahvalnost svima koji su ugradili svoje živote u temelje Srpske

15

30

Produženo radno vrijeme CI Gradiška

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner