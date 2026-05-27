Cvijanović: Zahvalnost svima koji su ugradili svoje živote u temelje Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je u Prnjavoru da borci koji su ugradili živote u temelje Republike Srpske zaslužuju zahvalnost svih generacija koje žive u slobodi.

Cvijanovićeva je u objavi na "Iksu" navela da je u Prnjavoru danas prisustvovala parastosu i položila vijenac kod Spomenika junacima grada, povodom Dana gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.

Na ovaj dan, 1995. godine, na ozrenskom ratištu poginulo je i nestalo preko 50 boraca sa… — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) May 27, 2026

"Na ovaj dan, 1995. godine, na ozrenskom ratištu poginulo je i nestalo više od 50 boraca sa područja Prnjavora. Neka je vječni pomen i zahvalnost svima koji su ugradili svoje živote u temelje Republike Srpske!", poručila je ona.