Bitno: Deklaracija o zatvaranju OHR-a

Izvor:

ATV

27.05.2026 16:17
Битно: Декларација о затварању ОХР-а
Foto: atv

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o Deklaraciji o zatvaranju OHR-a.

Trideset godina nakon Dejtona, BiH i dalje ima visokog predstavnika. Stranca koji može da nameće zakone, mijenja političke odluke i interveniše iznad domaćih institucija. Zato je Narodna skupština Republike Srpske ove sedmice usvojila Deklaraciju o zatvaranju OHR-a i poručila da je vrijeme da se okonča, kako navode, protektoralni model upravljanja BiH.

Da li je BiH poslije tri decenije konačno spremna da sama upravlja političkim procesima? Da li je OHR godinama čuvao stabilnost ili održavao političku zavisnost domaćih institucija? I šta bi se stvarno desilo kada bi Kancelarija visokog predstavnika sutra bila zatvorena?

Za 'Bitno' govore: Srđan Mazalica, šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Veselin Vujović, poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Ognjen Tadić, pravnik.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Bitno: Izbor zanimanja, tržište rada i vještačka inteligencija

U prvom planu: Bojan Vipotnik

Najbolje godine: Prijateljstvo kroz decenije

