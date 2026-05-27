"Kroz uslovljavanje za pristup EU žele da nastave tamo gdje je stao Šmit"

Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je Brisel prekršio Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH i da je vrijeme da se održi referendumu na kojem bi se narodima u BiH postavilo pitanje hoće li u takvu EU koja ne poštuje volju ni Srba, ni Hrvata niti Bošnjaka.

"Vi ste svojim kršenjem demokratske volje tri konstitutivna naroda prekršili Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i vrijeme je da postavimo pitanje narodima da li želimo u takvu EU", rekao je Vranješ u Beogradu na tribini o temi "Republika Srpska između Istoka i Zapada: politika balansiranih odnosa".

Vranješ je upozorio na pokušaj postavljanja kukavičjeg jajeta iz Brisela kroz najnoviji autorski tekst Karla Bilta i Volfganga Petriča u njemačkom "Frankfurter algemajne cajtungu" pod naslovom "OHR treba zatvoriti", prenosi Srna,.

On je ukazao da su dvojica bivših visokih predstavnika veoma opasno postavila tezu da bi pitanje imovine, za koje je Republika Srpska jasno rekla da o tome nema rasprave, trebalo prenijeti na polje evropskih integracija, kao i da u novom pristupu ne smije postojati pravo Srba u BiH na veto.

"Bilt i Petrič su shvatili da su bonska ovlašćenja presušila i da kroz uslovljavanje za pristup EU treba da nastave tamo gdje je Šmit stao", ocijenio je Vranješ.

Profesor Nenad Kecmanović rekao je da je sa visokog mjesta u Trampovoj administraciji iniciran ravnopravan dogovor tri strane u BiH i izražena spremnost SAD da u tome pomognu, a da EU "srećom nemaju snage da se suprotstave silama – SAD, Rusiji i Kini".

Kecmanović navodi da se rasplet "u postšmitovskoj eri" očekuje na novembarskoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN kada će se ponovo raspravljati o BiH i napominje da se zbog prijetnji Bošnjaka, Srbi i Hrvati uzdržavaju da otvoreno kažu da su za razlaz.

On kaže da će prema procjenama na narednim izborima u BiH pobijediti SDA, HDZ i SNSD, ali da je važno kolika će biti podrška da bi izabrani predstavnici imali legitimitet u pregovorima o budućnosti BiH koje neki najavljuju.

"Ne treba imati prevelika očekivanja od razgovora o budućnosti BiH, ali, sve osim razlaza biće samo produžetak agonije za nemoguću državu", kaže Kecmanović.

Bivši diplomata Darko Tanasković kaže da Bošnjaci svojim postupanjem udaljavaju Srbe i Hrvate od ideje o izglednoj perspektivi skladnog zajedničkog života, a politikolog Aleksandar Pavić ističe da je Republika Srpska kao i cijela BiH sada stisnuta između novog poretka i starog neoliberalnog koji se raspada ali je, poput ranjene zvijeri, izuzetno opasan.

Pavić je ocijenio da je do dolaska druge Trampove administracije, BiH bila beznadežni zatočenik liberal-globalističkog poretka, a da je Republika Srpska u liku njenog predsjednika Dodika prepoznala da se radi o civilizacijskom sukobu i dala bezrezervnu podršku Trampu.

"Republika Srpska je kroz lik predsednika Milorada Dodika na vreme prepoznala raskol na Zapadu i jasno se svrstala. Svakome je jasno da u ovom neoliberalnom global poretku nema mesta Srbe ni Ruse, kao što nema mesta veri, identitetu, tradiciji. Nije slučajno što su Tramp i Putin prepoznali, Tramp vidi u Rusiji bližeg saveznika nego u EU. Još veliko i otvoreno pitanje da li će EU to da minira", kaže Pavić.

Dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci Predrag Ćeranić istakao je da je Republika Srpska uspjela nešto što je zaista vještina, a to je da pored dokazanih prijatelja Rusije i Kine uspostavi sve bolje odnose sa Trampovom administracijom.

"Posada koja upravlja ovim malim brodom je dobro pročitala navigacijske karte i dobro se kreće između opasnosti i prikrivenih, hibridnih prijetnji, kojih danas ne manjka ", naveo je Ćeranić.

Istoričar Aleksandar Raković rekao je da je Republika Srpska postala najzapadniji pravoslavni prostor i svojevrsna tvrđava, te da zbog toga njeno jačanje ima osim nacionalnog i civilizacijski značaj.

Istoričar Miloš Ković ocijenio je da je spoljna politika Republike Srpske pokazatelj kako se može postići da, uz blagoslov Rusije, uspostavljate dobre odnose sa SAD.

"U ovim istorijskim okvirima i kontekstu koji nameće istorijsko iskustvo, Republika Srpska veoma dobro pliva, a ovo što se dešava u poslednje vreme je dobra potvrda", kaže Ković.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović rekao je da se politika balansiranih odnosa, koju Republika Srpska vodi prethodnih godina, pokazala kao racionalan i odgovoran pristup u složenim međunarodnim okolnostima.

"Zahvaljujući takvoj politici, kao i političkom iskustvu i diplomatskoj poziciji rukovodstva Republike Srpske predvođenog Dodikom, Srpska je uspjela da očuva političku stabilnost, razvija saradnju i sa Istokom i sa Zapadom, te sačuva svoju dejtonsku i ustavnu poziciju uprkos brojnim političkim pritiscima. Međutim, nijedna politika ne može biti uspješna bez unutrašnjeg jedinstva i nacionalne sabornosti", rekao je Cicović.

Na tribini u Pres centru UNS-a govorili su i geopolitičar Milomir Stepić, i politički analitičar Nebojša Malić.