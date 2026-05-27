Cvijanović: Kurban-bajram da podsjeti na međusobno poštovanje

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poželjela je da dani Kurban-bajrama budu podsjetnik na univerzalne vrijednosti solidarnosti, humanosti, praštanja i međusobnog poštovanja, te dodatni podsticaj jačanju uvažavanja, razumijevanja i tolerancije među ljudima.

"Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti upućujem iskrene čestitke sa željom da jedan od najznačajnijih praznika u islamskoj tradiciji provedete u miru, dobrom zdravlju, porodičnoj sreći i slozi sa svojim najbližima", navela je Cvijanovićeva u čestitki.

Republika Srpska Košarac: Usvajanjem Deklaracije Srpska pokazala političku zrelost

Cvijanovićeva je poželjela da Kurban-bajram donese duhovni mir, blagostanje i svako dobro.

Muslimani u BiH i širom svijeta proslavljaju danas prvi dan Kurban-bajrama