Amidžić odgovorio Krnjiću: Za dvije sedmice nije bilo 15 minuta ni za pismeno izjašnjavanje?

Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH odgovorio je na optuže Zijada Krnjića, člana Upravnog odbora UIO, koji je izjavio da je Amidžić namjerno sazvao sjednicu UO UIO pred Kurban-bajram.

"Građani u BiH i dalje čekaju usvajanje pravilnika o povratu PDV-a pri kupovini prve nekretnine. Iako je postojala mogućnost pismenog izjašnjavanja, članovi UO UIO to nisu učinili", naveo je Amidžić

— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) May 26, 2026

"Teško je povjerovati da u dvije sedmice nije bilo moguće izdvojiti ni 15 minuta za pismeno izjašnjavanje o materijalima, imajući u vidu da je i takav način odlučivanja ranije bio praksa u radu UO UIO", naveo je Amidžić.

Podsjećamo, sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas nije održana zbog nedolaska članova Upravnog odbora iz Federacije BiH.

Zbog nedostatka kvoruma nisu bili ispunjeni uslovi za održavanje sjednice i donošenje odluka.



