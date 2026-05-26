Zlatko Knežević ponovo izabran za člana Venecijanske komisije

Predsjedništvo BiH ponovo je izabralo Zlatka Kneževića za člana Venecijanske komisije.

On je već bio član Venecijanske komisije, gdje je obavljao dužnost predsjednik Potkomisije za pravosuđe.

Knežević je bio prvorangirani tokom konkurse procedure, a na čelu Komisije bio je Šahbaz Džihanović, savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Zlatko Knežević je bivši sudija Ustavnog suda BiH koji se 2023. godine otišao u prijevremenu penziju, piše Provjereno.info.