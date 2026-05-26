Zbog članova iz FBiH propala sjednica UO UIO: Nema odluke o povratu PDV-a

Autor:

ATV
26.05.2026 11:41

Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ, 26.05.2026.
Foto: ATV

Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje neće biti održana danas zbog nedostatka kvoruma.

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH trebalo je danas da razmatra prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi, koji se odnosi na granični prelaz u Gradišci.

Odbor za ustavna pitanja: Zvizdićev zahtjev Ustavnom sudu BiH neosnovan i nedopustiv

Članovi Upravnog odbora trebali su razmatrati i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, koje se odnose na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika.

Na sjednicu nisu došli članovi iz FBiH, ministar finansija Federacije BiH Toni Kraljević i ekspert Vlade FBiH Zijad Krnjić, koji je ranije nekoliko puta blokirao otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.

