Cvijanović: Nakon tri decenije Amerika ima potpuno drugačiji pristup prema BiH

"Nosim pozitivne utiske iz posljednje posjete SAD. Sagovornici su bili dobri, u interesu je da razgovoramo i pokušamo u toj priči izreći naše stavove. Nakon tri decenije imamo jedan sasvim drugačiji pristup prema BiH, ali i cijeloj regiji. Uspostavili smo dijalog sa novom administracijom SAD, a imate i važne poruke vodećih ljudi koji stalno govore da Amerika više neće biti svjetski policajac", naglasila je Cvijanović gostujući u emisiji Aktuelno RTRS-a.

Ona je istakla da SAD više nije ta koja želi da izgrađuje druge države, i taj odnos se sada mijenja.

"Vidjeli smo to i na svojoj koži, na sankcijama koje su imali brojni ljudi u Srpskoj, A koje su sada skinute. Ispružena je ruka prema nama, interesuje ih mir i stabilnost, a s druge strane imamo pojačan interes amEričkih kompanija na našim prostorima", dodala je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je poručila da u porukama koje stižu posljednjih godinu dana iz Vašingtona, vidljiva je velika šansa za demokratskim procesima.

"Ali isto tako i vidimo šansu za daljim procesima koji će se sigurno dešavati. Oni ne žele da se u BiH vlada "teškom rukom". Ovo je zajednički rezultat jednog tima iz Republike Srpske koji imaju isto shvatanje odnosa u svijetu, i razumiju šta su plusevi i minusi koje u određenom procesu morate da prepoznate. Mi smo željeli da na pravi način objasnimo situaciju kod nas i u tome smo uspjeli", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je poručila da BiH do sada nije bila suverena.

"Ako imate nelegalno izabranog stranca koji može donositi zakone, onda ne možemo pričati o nikakvoj suverenosti. Prolazi to vrijeme u kojima ćete koristiti strani mehanizam da bi ste se obračunali s nekim u BiH. Promjena je da su SAD ušle u FBiH na ekonomski način, a ući će i u Republiku Srpsku. Na dobiti smo svi. Druga strana je imala privilegovan položaj, a imali su takvu ovisnost o međunarodnom faktoru. Pa i sada traže da prije nego što ode, Šmit nametne zakon o imovini", poručila je Cvijanovićeva.

Srpski član Predsjedništva BiH odgovorila je na kritike da se radi o "amerikanizaciji Srpske", i da ovo rukovodstvo vodi ravnomjernu politiku prema svim partnerima.

"Nije nama samo SAD u fokusu. Mi sarađujemo i sa Ruskom Federacijom, i sa nekim zemaljama Evropske Unije, radimo dogovoramo i pričamo. Sarađujemo i sa Izraelom, kao i sa svima koji žele sa nama graditi odnose na ravnopravnim osnovama", naglasila je Cvijanovićeva.