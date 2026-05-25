Vlast i opozicija jedinstveni: Zatvoriti OHR

Dosadašnje djelovanje Kancelarije visokog predstavnika, a naročito korištenje bonskih ovlaštenja produbilo je političke podjele, narušilo povjerenje među konstitutivnim narodima i oslabilo razvoj domaćih demokratskih institucija. Ovo, između ostalog stoji u Deklaraciji o zatvaranju OHR-a u BiH.

„Naravno da sve ovo ne bi bilo moguće da nismo uspjeli u pravnoj i političkoj borbi protiv Šmita i da je rezultat naše borbe da je Šmit podnio ostavku. On nije podnio ostavku zato što mu se ide iz BiH, nego smo mi svojim djelovanjem i iznošenjem istine stvorili okolnosti, koje on tumači kao pritisak“, rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Šmit je svojim nametnutim odlukama unio trajnu nestabilnost u BiH, a posljedica njegovog štetnog djelovanja sve više su svjesne i velike evropske i svjetske sile, što se jasno vidjelo i na posljednjoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a. Zato treba iskoristiti ovaj trenutak i raditi na zatvaranju OHR-a, jasni su u SNSD-u.

„Cilj ove Deklaracije zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaćih institucija. To je ono za šta se Republika Srpska zalagala i što štiti Republiku Srpsku“, rekao je Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Zatvaranje OHR-a podržavaju i u opoziciji. Uvaženi su i njihovi prijedlozi, koji će se naći u Deklaraciji. SDS, između ostalog, traži hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti, na kojoj će se razmatrati rezolucija o okončanju funkcije visokog predstavnika u BiH.

„SDS, odnosno NSRS poziva Savjet bezbjednosti da rezolucijom uputi strane potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma da na osnovu člana 71 Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora hitno otkloni sve posljedice pravne ništavnosti akata koji su suprotni međunarodnom pravu“, rekao je Ognjen Bodiroga, šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Bošnjački poslanici, ipak, po svemu sudeći priželjkuju ostanak OHR-a. Smatraju da visoki predstavnici imaju još posla ovdje.

„Šta je pravi osnov za zatvaranje OHR-a? On stvarno postoji, a to ovdje niko ne spominje i to u javnosti već poznatog mehanizma 5 plus 2 i on zavisi od konkretnih zadataka, poput pitanja državne imovine“, rekao je Mirsad Duratović, poslanik Pokreta za državu u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Ništa dobro nam nisu ostavili dosadašnji visoki predstavnici. Ništa dobro ne možemo očekivati ni od Šmitovog nasljednika, poručuje Savo Minić. Zato je ovdje neophodno jedinstvo, smatra on.

„Da pošaljemo jedinstvenu poruku svijetu – mi smo za to da se zatvori OHR. A, onda se skupe moje kolege pravnici, pa kažu da li ej moguće da taj visoki predstavnik u onoj Federaciji, gdje stalno kidišu na nas, pa stavi Ustav van snage. Mijenja Zakon mimo Parlamentarne skupštine. To nema ni u Africi“, rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Podsjetio je i na izmjene Krivičnog zakona, koje je Kristijan Šmit nametnuo 2023. godine i na osnovu kojeg je Sud BiH osudio predsjednika Republike Srpske i tako poništio volju naroda. Nije ovo jedina nametnuta odluka visokih predstavnika u BiH. Više ih je od 900 za ovih 30 godina, a skoro svaka bila je na štetu Republike Srpske.