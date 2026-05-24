Logo
Large banner

Hrvatska izašla u susret BiH, mijenjaju se pravila na granicama

Autor:

ATV
24.05.2026 16:24

Komentari:

0
Граница
Foto: AMS RS

Republika Hrvatska odlučila je da izađe u susret Bosni i Hercegovini te učini presedan u odnosu na dosadašnje standarde Evropske unije proširenjem broja graničnih prelaza.

Ovo proizlazi iz novog bilateralnog ugovora dogovorenog nakon pregovora dvije strane.

Evropska unija ima standardizovana mjerila za otvaranje graničnih prelaza prema susjednim državama, temeljena na omjeru prometa roba i putnika, saobraćajnoj povezanosti te privrednoj razvijenosti pograničnih područja.

Срушила се зграда на Филипинима

Svijet

Raste broj nestalih u urušavanju zgrade na Filipinima, ima mrtvih

U tom kontekstu, procjene Evropske komisije u posljednjih 15 godina bile su da su za promet roba s Bosnom i Hercegovinom potrebna najviše dva granična prelaza otvorena 24 sata dnevno za sve vrste roba, opremljena svim potrebnim graničnim i carinskim inspekcijama.

Uprkos tome, Bosna i Hercegovina je u više navrata tražila otvaranje dodatnog takvog prelaza. Novim bilateralnim ugovorom između dvije države predviđa se mogućnost otvaranja čak šest graničnih prelaza za promet svih vrsta roba, što predstavlja značajno odstupanje od dosadašnjih evropskih standarda.

Prekategorizacija

Uz to, ugovorom je predviđena i prekategorizacija deset postojećih prelaza za pogranični putnički saobraćaj u prelaze za međunarodni promet putnika, čime se dodatno povećava protočnost ljudi preko granice.

Dogovor je rezultat bilateralnih pregovora delegacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji su se odvijali od decembra 2025. do aprila 2026.

Dragana Mirkovic

Scena

Dragana Mirković iskreno o estetskim korekcijama, otkrila da li je radila nešto na sebi

Tokom tog perioda utvrđeno je kako su prevoznici iz BiH, kao i putnici u tranzitu, suočeni s otežanim prelaskom granice, ponajprije zbog uvođenja novih tehnologija provjere, uključujući sistem ulaska i izlaska (EES), prilikom ulaska državljana BiH u šengenski prostor.

Kako bi se ublažili ti problemi i olakšao tranzit preko spoljne granice Evropske unije, Hrvatska je odlučila proširiti broj graničnih prelaza u svim kategorijama, posebno za promet svih vrsta roba i ljudi, kao i ukupni broj prelaza za međunarodni promet putnika, čime je napravljen presedan u odnosu na dosadašnju praksu EU.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Bosna i Hercegovina

saobraćaj i granice

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У току велика промјена у банци - клијенти не могу дићи новац

Svijet

U toku velika promjena u banci - klijenti ne mogu dići novac

1 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Gnusan napad: Pretukli gluvonijemog muškarca i oteli mu bicikl

1 h

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Svijet

Strah od širenja ebole: Afrička zemlja obustavila letove i pojačala kontrole

1 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Hronika

Tragedija na Romaniji: Muškarac nastradao prilikom pada sa Crvenih stijena

1 h

0

Više iz rubrike

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске

BiH

Dodik: Šmit treba da vrati sve pare koje je dobio u BiH

1 h

1
ЦИК БиХ објавио прелиминарну листу политичких субјеката за Опште изборе

BiH

CIK BiH objavio preliminarnu listu političkih subjekata za Opšte izbore

4 h

0
Гогановић са америчким конгресменима

BiH

Goganović sa američkim kongresmenima - Sjedinjene Države strateški partner

20 h

0
српски члан Предсједништва БиХ

BiH

Cvijanović: Takozvani ministar Konaković nastavlja da sam sebe diskvalifikuje

21 h

3

  • Najnovije

17

08

Apel nakon tragedije na Romaniji: Planina ne prašta greške, koristite pomoć vodiča

17

07

Poljoprivrednik iz Bijeljine Zdravko Perić napravio pokretni kokošinjac

17

02

Tramvaj iskočio iz šina nakon sudara sa policijskim automobilom: Haos u Zagrebu

16

53

Kod manastira u Prizrenu privedeno šest osoba

16

53

Sakić: Izvještaj SAD jasno govori da je završena izgradnja nacija, to je za BiH najvažnije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner