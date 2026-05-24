Hrvatska izašla u susret BiH, mijenjaju se pravila na granicama

Republika Hrvatska odlučila je da izađe u susret Bosni i Hercegovini te učini presedan u odnosu na dosadašnje standarde Evropske unije proširenjem broja graničnih prelaza.

Ovo proizlazi iz novog bilateralnog ugovora dogovorenog nakon pregovora dvije strane.

Evropska unija ima standardizovana mjerila za otvaranje graničnih prelaza prema susjednim državama, temeljena na omjeru prometa roba i putnika, saobraćajnoj povezanosti te privrednoj razvijenosti pograničnih područja.

U tom kontekstu, procjene Evropske komisije u posljednjih 15 godina bile su da su za promet roba s Bosnom i Hercegovinom potrebna najviše dva granična prelaza otvorena 24 sata dnevno za sve vrste roba, opremljena svim potrebnim graničnim i carinskim inspekcijama.

Uprkos tome, Bosna i Hercegovina je u više navrata tražila otvaranje dodatnog takvog prelaza. Novim bilateralnim ugovorom između dvije države predviđa se mogućnost otvaranja čak šest graničnih prelaza za promet svih vrsta roba, što predstavlja značajno odstupanje od dosadašnjih evropskih standarda.

Prekategorizacija

Uz to, ugovorom je predviđena i prekategorizacija deset postojećih prelaza za pogranični putnički saobraćaj u prelaze za međunarodni promet putnika, čime se dodatno povećava protočnost ljudi preko granice.

Dogovor je rezultat bilateralnih pregovora delegacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji su se odvijali od decembra 2025. do aprila 2026.

Tokom tog perioda utvrđeno je kako su prevoznici iz BiH, kao i putnici u tranzitu, suočeni s otežanim prelaskom granice, ponajprije zbog uvođenja novih tehnologija provjere, uključujući sistem ulaska i izlaska (EES), prilikom ulaska državljana BiH u šengenski prostor.

Kako bi se ublažili ti problemi i olakšao tranzit preko spoljne granice Evropske unije, Hrvatska je odlučila proširiti broj graničnih prelaza u svim kategorijama, posebno za promet svih vrsta roba i ljudi, kao i ukupni broj prelaza za međunarodni promet putnika, čime je napravljen presedan u odnosu na dosadašnju praksu EU.