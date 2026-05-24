Tragedija na Romaniji: Muškarac nastradao prilikom pada sa Crvenih stijena

Jedna osoba je stradala prilikom pada sa Crvenih stijena na Romaniji, rečeno je u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Iz policije su naveli da im je prijavljeno da je lice palo u provaliju na Via ferata Sokolovom putu na Crvenim stijenama.

Srna saznaje da je stradao muškarac iz Kalesije prilikom pada sa vidikovca, jedne od tačaka na Via ferati.

Na terenu su policija i Gorska služba spasavanja.

(SRNA)