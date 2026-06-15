U rastrojenom stanju trčao po cesti: Policija ga vezala, umro je u bolnici

Autor:ATV
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Muškarac koji je sinoć u Splitu u rastrojenom stanju trčao po cesti i vikao preminuo je nakon što je prevezen u bolnicu, saopštila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.
Policija je dojavu zaprimila oko 22:40 sati. Građani su prijavili muškarca koji na raskrsnici Ulice Zbora narodne garde i Poljičke ceste trči po sredini puta i viče.
Policijski službenici pronašli su ga po dolasku u blizini mjesta događaja. Kako navode iz policije, riječ je o hrvatskom državljaninu rođenom 1985. godine, koji je bio u rastrojenom stanju te je ležao na tlu.
Na mjesto događaja pozvana je hitna medicinska pomoć, ali muškarac je odbijao saradnju i nije želio poći u bolnicu. Policija navodi da su zbog toga prema njemu primijenjena sredstva prisile, odnosno tjelesna snaga i sredstva za vezivanje, nakon čega je vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu.
Nakon prijema u bolnicu muškarac je izgubio svijest, a oko sat vremena kasnije preminuo je. Po nalogu zamjenice županijskog državnog tužilaštva biće obavljena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
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